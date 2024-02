Boronkay Péter az elmúlt 8 évben közel 20 ezer gyereknek tartott érzékenyítő előadást, de mint mondta különleges érzés töltötte el, amikor megtudta, hogy most egykori iskolájában fogja bemutatni életét és beszélni fog a sporthoz való viszonyáról.

Boronkay Péter paralimpikon izgalmas feladatokkal is készült a kecskeméti gyerekeknek

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A paralimpikon egy rövid filmvetítéssel kezdte az előadását, melyben a gyerekek megnézhették azt, hogy hogyan fut, úszik és biciklizik a sportoló. Az előadáson a gyerekek egy biciklibemutatón is részt vehettek. Boronkay Péter ugyanis bemutatta nekik kerékpárját, megmutatta nekik, hogy miben különbözik az ő biciklije a városi kerékpároktól.

Később a protézisekről is szó esett. A gyerekek megnézhették, sőt meg is foghatták a sportoló műkarját. Az egészséges táplálkozásról is beszélt a sportoló, valamint arról, hogy mennyit kell futni ahhoz, hogy ledolgozzunk például egy gyorséttermi menüt.

A kétszeres világbajnok előadását követően a gyerekek „mozgáskorlátozott fesztiválpályán” gyakorolhattak. A feladatok végrehajtásához szükségük volt ügyességre és kitartásra is. Például megpróbálhatták egy kézzel bekötni a cipőjüket, úgy, ahogy azt Boronkay Pétertől látták, de megtapasztalhatták azt is, hogy milyen érzés mankóval, fél lábbal focizni.

Kerekesszékes akadálypályán is gyakoroltak, és bekötött szemmel végigsétálhattak egy akadálypályán is.