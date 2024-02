– A barátnőmmel, Nagyné Légrádi Szabinával egyrészt jégkorongos anyukák vagyunk, másrészt évek óta igyekszünk jótékony célokat szolgálni – nyilatkozta a torna létrejöttéről az egyik főszervező, Kopácsi Katalin. – A jelenlegi jótékony cél, amelyre gyűjtöttünk ezen a hétvégén – de nem csak ezen a hétvégén, és nem is először, ez ugyanis már a harmadik ilyen rendezvény volt –, a Rácz-család megsegítése. 2022-ben szerveztünk először a javukra programot, 2023. decemberében másodszor, és ez volt a harmadik ilyen alkalom. A Rácz-család két gyermeke, Rácz Zsombor és Rácz Kornél speciális betegségben szenvednek, amely nem csak hihetetlen mennyiségű energiát, de óriási anyagi áldozatot is követel a szülők részéről, őket igyekeztünk segíteni immáron a harmadik alkalommal. Jó kapcsolatban vagyunk a jégkorongosok szakmai edzőjével, Gömöri Csabával, aki a fiatal bajai jégkorongosokat trenírozza, de amint meghallotta, hogy milyen nemes célt szolgála a rendezvény, Ferenczi Gellért, a jégcsarnok üzemeltetője és tulajdonosa is azonnal jelezte, hogy a rendelkezésünkre áll.

A szándék tehát megvolt, már csak a résztvevők hiányoztak. Ám az amatőr felnőtt csapatok verbuválása sem okozott különösebb gondot. – Amióta megvan a jégcsarnok Baján, azóta nem csak helyiek jártnak ide korcsolyázni, de – többek között – kiskőrösiek, bajaiak, szekszárdiak, kalocsaiak is, közülük sokan szeretik amatőrként is terelgetni a pakkot – adott magyarázatot Kopácsi Katalin. – Amint felmerült a torna ötlete, hamarosan össze is álltak a csapatok, a helyi Bajai Harcsák mellett a Szekszárd, a Kalocsa, és Szerbiából a Szabadka nevezett, a csapatokban tizenhat évestől a hatvanévesig mindenféle korú lelkes amatőr akadt.

A tornagyőztes Bajai Harcsák

Fotó: Maros Gábor

A két szervező anyuka nagyon izgult, hogy mi lesz ebből, de a rendezvény sikere minden várakozásukat felülmúlta. – Nem csak a hétvégéi hokitorna előtt izgultunk, más jótékony célú rendezvények előtt is szoktunk izgulni, hiszen az ember azt szeretné, hogy minél jobban alakuljon. Örömmel, majdnem meghatódva jelenthetem ki, hogy ez a jégkorong torna minden várakozásunkat felülmúlta. Szervezőként Szabinával egyrészt egész nap tettük a dolgunkat, másrészt szinte az egész nap folyamán az egyik ámulatból a másikba estünk. Nem tagadom, nem egyszer hatódtunk meg a nap folyamán, a lelátó szinte végig tele volt, olyan érzésünk volt, hogy a bajaiak itt hirtelen ajándékba kaptak egy sportágat, amit eddig inkább csak tévéből ismertek. Egyszóval végig szenzációs volt a hangulat, folyamatosan mentek a meccsek, a szurkolók, a nézők jöttek-mentek, persze haza sem kellett mennie, annak aki megéhezett, hiszen babgulyásparti is meg volt hirdetve. Nagyszerűen sikerült maga a torna is, jó meccseket láthattak a szurkolók, és nem csak nézték a meccseket, hanem nem egyszer hatalmas szurkolással buzdították a csapatokat. Este minden résztvevő biztosított minket, hogy nagyszerűen érezték magukat, még az eredményhirdetés után sem sietett haza senki, a szerb csapat is emlékezetes dalolással jelezte, hogy nagyszerűen érezte magát.

Ami még igazán meglepő volt a két szervező számára, hogy ez volt az első alkalom, amikor megannyi támogató is beállt a rendezvény mögé. – Nem tudunk elég hálásak lenni az irányukban, hiszen felejthetetlen nap lett ez minden érintett számára, nem utolsósorban a magam számára is, beleborzongok, amikor csak felvillanak ennek az emlékezetes napnak nap jelenetei.

A jótékony célt is eredményesen szolgálták vissza, 835 ezer forinttal tudják támogatni a Rácz családot. A történetnek pedig nincs vége, hiszen – a nagy sikerre, de még inkább a hatalmas élményre való tekintettel – októbertben tervezik a következő ilyen jelleg rendezvényt.