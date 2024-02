A Paksi FC kitűnő idényt produkál, hiszen Bognár György együttese az őszi szezon bajnoka lett, tavasszal ráadásul eddig mindkét mérkőzését megnyerte, így tartja is vezető helyét az OTP Bank Ligában. A tolnaiak 19 meccsükből 12-t megnyertek, csupán négy döntetlen és három vereség csúszott be számukra eddig. Külön örömre adhat okot kecskeméti szempontból, hogy ősszel sikerült pontot szerezni, akkor 1-1-es döntetlen született a Széktói Stadionban.

Szabó István számára jó hír lehet, hogy Nikitscher Tamáson és Nagy Krisztiánon kívül most is mindenki bevethető, eltiltott sincs. Ez lesz egy héten belül a harmadik bajnoki, így a kecskeméti tréner is beszélt arról, hogy némileg forgatni kell majd a keretet a vasárnapi bajnoki előtt. Feljutásuk óta teljesen kiegyenlített a mérlegünk a Paks ellen a hírös városiaknak, egy-egy győzelem mellett két döntetlen született ebben a párharcban 2022 nyara óta.

– Ez lesz a harmadik mérkőzésünk a héten, az edzőtábor ideje alatt igyekeztünk a felkészülési találkozók során ezt a szituációt is tesztelni. Ott is megtapasztaltuk, hogy ez nem könnyű dolog, vannak méréseink, tapasztalataink. Hét nap alatt nem lehet ugyanúgy teljesíteni folyamatosan, így változásokra lehet számítani a kezdőcsapatot illetően. Véleményem szerint a Paks is így gondolkodik, a mezőkövesdi meccsükhöz képest három-négy cserére számítok. Ez hozzátartozik a felkészítéshez, de bízom a csapatomban, bízom a játékosaimban, mert azt tapasztalom, hogy akár kezdőként, akár menet közben beállva is mindenki hozzá tud tenni a játékunkhoz. A bölcsebbek azt szokták mondani, hogy a tabella nem hazudik, egy nagyon jó csapathoz megyünk. Bognár Györgyöt kitűnő stratégának tartom, aki az elképzeléseit rendre meg tudja valósítani, mérkőzés közben is nagyon jól reagál. Ugyanakkor nem feltartott kézzel megyünk Paksra, szeretnénk tartalmas játékot nyújtani, illetve pontot, pontokat hazahozni – mondta a meccs kapcsán Szabó István.