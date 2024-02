A mai mérkőzést követően több hét szünet következik a bajnokságban a válogatott mérkőzések miatt kiadott bajnoki szünet miatt. Ami a hírös városiakat illeti, fájó volt a legutóbbi vereség, ennek megfelelően csalódott is volt szurkoló, vezető, játékos egyaránt, ám az élet ettől nem áll meg, hiszen álljon bár a sereghajtó pozícióban a kecskeméti gárda, mivel kiegyenlített a bajnokság, így még lőtávolban vannak a hírös városiak számára a rájátszást érő pozíciók is. A Falco elleni mérkőzést megelőzően Ivkovic Stojan szakmai igazgató kendőzetlenül osztotta meg véleményét a jelenlegi helyzetről.

– Tíz forduló telt el azóta, amióta átvettem a csapatot, és nem tudtunk elmozdulni jobb irányba – kezdte gondolatait Ivkovic Stojan. - Ötven százalékos a teljesítményünk, tíz mérkőzésből ötöt tudtunk megnyerni. Kettő vereség igazán fájó a számomra, a Honvéd és az Oroszlány elleni. Negyvenhétből öt triplát tudtunk értékesíteni ezen a két meccsen, ami sokat mondó. Nekem, mint edzőnek át kell gondolni, hogy mit kell tennem, hogy a csapatnak még nagyobb önbizalma legyen. Védekezésben sokat fejlődtünk, a legkevesebb pontot kapó csapatok között vagyunk. A válogatott szünet alatti hetekben helyre kell raknunk a támadás részét is a játékunknak. Még van egy meccsünk addig. A címvédő Falco nagyon jó csapat, ez a tabellán is tükröződik. Nyilvánvaló, hogy nem feltett kézzel megyünk a pályára. Merünk nagyot álmodni, és persze próbálunk előrébb lépni a saját játékunkban. Hétfőn délután végre abban a kellemes szituációba kerültünk, hogy már minden játékos ott tudott lenni az edzésen. Hosszú ideje nem volt ilyenre példa különböző okok miatt. Bízom benne, hogy a közelmúltban e téren minket sújtó pechszéria innentől fogva elkerül bennünket. Amikor még Forray Gábor volt a vezetőedző, akkor sem volt sajnos soha teljes a keret. Kezdődött ugye a szezon elején Kiss Dávid szemproblémájával, majd Wittmann és Karahodzsics sérülésével, és légióst is sérülés miatt kellett cserélnünk, aztán pedig az egész csapaton végiggyűrűzött egy vírusos betegség. Hiszem, hogy nem létezik rossz játékos, csak rossz edző. Pontosan tudjuk, hogy mire képesek a játékosaink, és csak rajtunk múlik, hogy tudjuk őket használni, vagy nem. Ez a válasz a körülöttünk forgó kérdésekre. 1992 óta vagyok Magyarországon,és mikor játékos voltam, egyetlen edzőt sem cseréltünk bajnokság közben. Ez a mentalitást vettem át, csakis a felelősségteljes munkában hiszek – zárta nyilatkozatát a mesteredző.

– Habár a pénteki, hazai mérkőzés után nem volt sok időnk a konkrétan a következő megmérettetésre készülni, de enne ellenére úgy gondolom, hogy jól haladunk az ellenfélnek a feltérképezése terén– jelentette ki a kecskemétiek szerb légiósa, Marko Lukovic, aki a két héttel ezelőtti, Szegeden hírös városi győzelmet hozó mérkőzésen harminc pontig jutott. – Elméletben mindig van esély a győzelemre. Gyarklatban ha csak egy hajszálnyi esélyünk lesz megszerezni a győzelmet Szombathelyen, akkor mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Most nem vagyunk éppenséggel könnyű helyzetben, de soha nem adjuk fel, és a végsőkig küzdünk.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik a szombathelyi Arena Savariában.