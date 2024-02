A két együttes nem kezdte rosszul a tavaszi szezont, hiszen a kecskemétiek 3–0-ra nyertek Mezőkövesden, míg a DVTK 2–2-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában. A miskolciak némileg csalódottak lehetnek, hiszen 2–0-ra is vezettek, ugyanakkor a játék képe alapján a debreceniek pontszerzése nem volt érdemtelen.

A Diósgyőrnél meglehetősen feszülten alakult a téli felkészülési időszak vége, Kuznyecov Szergejt ugyanis néhány nappal a rajt előtt menesztette a klubvezetés, sajtóhírek szerint azért, mert nyilvánosan szembe ment a klubvezetéssel, illetve a fiatalok szerepeltetése kapcsán is más nézőpontot képviselt. Utódja Simon Miklós, az akadémia igazgatója lett, aki a debreceni döntetlennel mutatkozott be a kispadon, ráadásul úgy, hogy Jurek Gábor és Bényei Ágoston személyében éppen két ifjonc szerezte a DVTK góljait. A DVTK krete alapvetően így is a légiósokra épül, télen is főleg külföldiek érkeztek, ami a bajnokság első felében nagy lendületet is adott a piros-fehéreknek, többek közt a KTE-t is megverték 3–1-re. Az ősz második felében visszább esett a gárda, de újoncként így sem lehetnek elégedetlenek a 18 meccsen szerzett 25 ponttal.

Szűcs Kornél a DVTK nevelése, de már a Kecskemét sikeréért küzdhet majd

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A Kecskeméti TE jó rajtjából éppen egy Diósgyőrből érkező játékos vette ki a részét, hiszen a másfél év után visszatérő Lukács Dániel duplázott, így jó formában várja volt csapata ellen a találkozót. A párharc során egyébként a hazai pálya előnye rendkívül sokat számított eddig, csupán egyszer, még 2011-ben tudott a Kecskemét idegenben bajnokit nyerni ebben a párosításban. Szabó István vezetőedző bízik benne, hogy most is meg tudnak felelni az elvárásoknak. A KTE trénere elmondta, a DVTK egy teljesen más típusú csapat, mint a Mezőkövesd, erre mindenképpen készülniük kell majd.

– Akár eredmény, akár a mérkőzés nagyobb szakaszában mutatott játékunk kapcsán is elégedettek lehettünk, mert amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani. A Diósgyőr egy egészen más típusú ellenfél lesz viszont, mint a Mezőkövesd volt, ráadásul egy nappal többet is pihenhetett ellenfelünk. Erős csapatról van szó, ezt az őszi meccsen is megtapasztaltuk, a keretük nagy része tele van kitűnő képességű légióssal, erre mindenképpen figyelnünk kell.

Most is van egy alkalmazott taktikánk, ami más lesz, mint az első meccsen, abban viszont nincs változás, hogy szeretnénk megfelelni az elvárásoknak.

– Simon Miklóst jól ismerem, hiszen Bence fiam edzője is volt annak idején. Jó és taktikus edző, aki hamar átlátja egy mérkőzés alakulását. Nyáron alaposan megerősítették a DVTK keretét, télen célzottan is érkeztek néhány posztra játékosok, így jó csapata van, melyet ismer is. Nagy titkok itt már nincsenek, kielemeztük egymást a nyitány után, ebben biztos vagyok. Bízom a hazai pálya előnyében, a jó rajt adta lendületben, a pillanatnyi forma ugyanakkor döntő lehet. Hazai pályán pontot, pontokat szeretnénk ismét gyűjteni – mondta a KTE vezetőedzője.

Jó hír kecskeméti szempontból, hogy a DVTK alapembere, Szatmári István eltiltás miatt hiányozni fog a miskolci védelemből, ugyanakkor hazai oldalon mindenki bevethető a régóta sérült Nikitscher Tamáson és Nagy Krisztiánon kívül.

– Lekopogom, nincs sérültünk és eltiltottunk se. Van megfelelő variációs lehetőségünk, ami ezen a héten különösen fontos, hiszen három mérkőzésen kell teljesíteni. Lehetnek változások, akár az aktuális taktikai elképzelésekhez is igazodva, illetve szokás szerint a méréseinket is figyeljük, hogy milyen állapotban vannak a játékosok. Végső döntést mindig ezen szempontok mérlegelése alapján hozunk akkor, amikor összeállítjuk a kezdőcsapatot – tette hozzá Szabó István.

A Kecskeméti TE –Diósgyőri VTK bajnoki mérkőzés csütörtök este 20 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.