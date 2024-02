Ilyenkor a téli időszakban bár jóval kevesebb mozgás van a felnőtt csapatok keretében, mint nyáron, de azért ilyenkor is adódnak változások. Van, amikor tervezett, van, amikor nem tervezett az a bizonyos változás. Kiskunfélegyházán az idei téli időszakban az utóbbival kellett számolni, különösen azt tekintetbe véve, hogy Kiskunfélegyházán eleve nem jellemző a sok változás, inkább az állandóság jellemzi a csapastot.

– Az előző évekhez képest ezúttal vannak változások a keretünkben, ráadásul olyanok, amelyekre – bevallom őszintén – az őszi idény zárásakor nem számoltunk – mondta a bajnoki címvédő Kiskunfélegyháza vezetőedzője, Némedi Norbert.

– Szűcs Dominik volt játékosunk magasabb osztályba, az NB III-as Majoshoz eligazolt, aminek kimondottan örülünk.

Rajta kívül két másik távozónk is volt, Budai Áron és Vén Balázs, akit a nyáron igazoltunk. Ők egyéb okok miatt Kiskőrösre mentek. Balázsnak életvitel szerű dolog jött közbe, és az Áronnal együtt akartak focizni, így egyikőjükre sem tudunk számítani. Ez nem szerepelt a terveink között, de elmentek a rivális csapathoz. A harmadik változás pedig az, hogy Ábel Zsolt befejezte a játékot, így négy változásunk van az őszi kerethez képest. A Kecskeméti TE-ből egy fiatal játékost, Marsa Áront igazoltuk le, aki az NB III-as csapatban játszott. A keretet helyi kötődésű fiatalokkal próbáljuk feltölteni. Az utánpótlásból hárman fognak feljönni, akik már velünk edzenek. Örülünk annak, hogy nagyon fiatalok, még csak tizenhat évesek, a regionális bajnokságban játszottak, de már a felnőtt csapattal fognak készülni.

A vezetőedző elmondta még, hogy hat hét felkészülés áll a csapat rendelkezésére a bajnokság előtt, mivel az első tavaszi mérkőzésükön szabadnaposok. Sok edző és felkészülési mérkőzéssel készülnek, ami egyúttal csapatépítés is. Az őszi szezon úgy értékelte, hogy magukhoz képest sikertelen volt. A hatodik helynél előrébb várták a csapatot, bár a mutatott játék képén nem lepődtek meg, mert a nyáron is volt változás a keretben. Szeretnének előre nézni, ennek érdekében másképp építették fel a felkészülésüket is. Azért van több felkészülési mérkőzésük, mert több taktikai elemet is szeretnének kipróbálni. A fiatal labdarúgók miatt sem baj az, hogy hat edzőmérkőzés szerepelt, illetve szerepel még a felkészülésben. Először az Algyő, majd a Harta, Szarvas, Kecskeméti LC, a KTE U19-es csapata volt és lesz az ellenfél, a főpróba pedig az NB III-as Martfű ellen lesz, mert ők is később kezdik a bajnokságot. Pontosabban a Kiskunfélegyháza nem később kezdi, hanem a tavaszi első fordulóban szabadnapos.

– Az eddigi felkészülés azt mutatja, hogy sokkal többet kaptunk vissza, mint amit gondoltunk.

Jót tett a csapatnak a fiatalok beépítése.

Az eddigi előkészületi mérkőzéseink is ezt bizonyították. Ha megnézzük a tabellát, akkor látható, hogy a Kunbaja és a Soltvadkert kicsit ellépett a mezőnytől, de nagyon kiegyenlített a bajnokság. Ettől függetlenül nem gondoljuk azt, hogy le lenne futva. Szerettünk volna bajnoki címet védeni, de a realitás talaján vagyunk. Minél jobb szezon szeretnénk futni tavasszal. Nem fogjuk feladni az biztos, de nyíltabb játékot fogunk felvállalni, mint eddig. Szeretnénk úgy játszani, mint a régi Félegyháza. Próbálunk majd annyira dominálni, amennyire az lehetséges a mérkőzéseken. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ha nem jön össze az, hogy megvédjük a címünket, akkor sem leszünk elkeseredve, de az biztos, hogy valami extrát akarunk nyújtani a tavasszal. Az őszi utolsó (elmaradt) mérkőzésünket a Baja ellen játszottuk, rossza talajú pályán. Abból nem jöttünk ki jól. Annak a meccsnek az eredménye hiányzik, mert akkor 25 pontunk lenne és csak öt pont választana el bennünket az éllovas Kunbajától. Futottunk már öt pont hátránnyal neki a tavaszi szezonnak, de nyolc pont sok, és a kiegyenlítettség miatt nagyon nehezen ledolgozható. Ettől függetlenül mindent megpróbálunk a jó szereplés érdekében, tette hozzá Némedi Norbert.

A Kiskunfélegyháza a legutóbb szerdán játszott felkészülési mérkőzést, akkor a Kecskeméti LC vendégeként győztek 3–1 arányban.