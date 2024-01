Csincsák Zoltán (1963-2015) csak úgy, mint Bagdi István (1958-2016) maradandót alkotott Kiskunfélegyháza labdarúgásában. Sajnálatos módon mind a ketten fiatalon hagyták itt a földi életet. Fütyü Illés nekik próbált emléket állítani azzal, hogy öregfiúknak rendez teremlabdarúgó-tornát. Csak úgy, mint az előző években, ezúttal is olyan csapatokat kért fel, hogy vegyenek részt a tornán, akikkel együtt játszott Csincsák Zoltán.

– Zolit mindenki ismerte a megyében, nagyon sok helyen játszott, csupa szív ember volt – nyilatkozta a főszervező. – Kiskunfélegyházára nősült, én együtt fociztam vele. Gyerek korunk óta barátok voltunk. Biztos vagyok abban, hogy ha én mentem volna el hamarabb, akkor Zoli is megtette volna ugyan ezt, hogy emléktornát szervez értem. Bagdi István pedig olyan ember volt, aki minden sportegyesületet támogatott, segített, edző, szakvezető volt Kiskunfélegyházán. Itt volt ő is katona, majd a csapat fő támogatója lett Vida Pállal együtt. Ők mindig a csapat mellé álltak. Az emléktornára mindig azokat a csapatokat hívtuk, hívjuk meg, ahol játszott Zoli, de a csapatok változtathatják a játékosaikat, kivéve minket, akik katonák voltak vele. A mi átlagéletkorunk már hatvan év. A többi csapat mindig tud hozni egy-két fiatalabb játékost is, éppen ezért most bevezettük azt, hogy lehet két olyan játékos, aki plusz 35 év feletti. A mi korunkban ugyanis már nagyon sokat számít egy-két év is a játékban, nem pedig öt, tíz. Azt szeretnénk, ha kiegyenlített lenne a játék és a foci szeretetéért, Zoliért és Pistáért játszunk.

Az azért látszott a csapatoknál, hogy akik pályára léptek, egykoron pengés játékosok voltak fénykorukban. Utalt erre egy-két csel, megmozdulás, passz, ami azt bizonyította, hogy jó labdarúgók voltak, és a mai napig sem felejtettek el bánni a labdával.

– Akik most eljöttek, azoknak a többsége játszott a Honvéd Kun Béla SE-ben, nem is akárhogyan, hanem NB-s szinten.

A Kiskunhalasban a harmadosztályban, a Budaörsben NB II-ben és NB III-ban. A fővárosi csapat játékosai még mindig játszanak plusz 35 és plusz 45 éves korosztályban. Tíz évig játszottam én is együtt velük. Van olyan játékosuk, több is, akik már harminc éve együtt rúgják a labdát. A megszokottság ezúttal is látszott minden csapaton, de a fáradság is, mert már nem olyanok vagyunk, mint fénykorunkban, nem úgy mozgunk – mondta Fütyü Illés.

Az mostani emléktornán hat csapat lépett pályára, vagyis a Katona Barátok, akikkel valamikor együtt focizott a Kun Béla SE-ben Csincsák Zoltán, a Kecskeméti TE, a Kiskunfélegyháza, a Max-Autó, a Kiskunhalas és a Budaörs öregfiúk csapatai. A helyszín ezúttal is a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok volt. A hat csapatot két csoportba osztották. Az egyikben a Max-Autó, a KTE és a Kiskunhalas küzdött egymással, a másikban pedig a Kiskunfélegyháza, Katona Barátok, és a Budaőrs. A csoport tagjai körmérkőzést játszottak egymással. Az első helyezettek vívták a döntőt, a másodikok a harmadik helyért játszottak, míg a harmadikok az ötödik, hatodik hely sorsát döntötték el.

A csoport mérkőzések eredményei: Kiskunfélegyháza–Budaőrs 0–3, Max-Autó–Kiskunhalas 2–3, Kiskunfélegyháza– Katona Barátok 9–2, Kecskeméti TE–Kiskunhalas 1–1, Budaőrs–Katona Barátok 1–1, Max-Autó–Kecskeméti TE 8–2.

Ez alapján az ötödik helyért: Katona Barátok–Kecskeméti TE vívott nagy harcot. Már úgy tűnt, hogy nem esik gól a találkozón, amikor az utolsó percben a Katona Barátok megszerezték a vezetést, majd pedig pár másodperccel a vége előtt Fütyü Illés hatalmas gólt lőtt, és beállította a 2–0-as eredményt. A harmadik helyért: Max-Autó a Kiskunfélegyházával találkozott. Mind a két gárdában voltak félegyházi játékosok, akik jól ismerik egymást, így talán nem véletlen az, hogy a rendes játékidőben nem bírt egymással a két csapat. Ugyan a Kiskunfélegyháza szerezte mega vezetést, de ezt egalizálta a Max-Autó. Mivel a 25 perc alatt egyik csapatnak sem sikerült eldöntenie a találkozót, így három-három büntető rúgás következett, amiben a Max-Autó 3–1 arányban diadalmaskodott.

A döntőben Kiskunhalas a Budaörssel csapott össze.

A halasiak már a találkozó elején két gólos előnyre tettek szert, amit aztán növelni tudtak, egészen öt gólig. A mérkőzés hajrájában kicsit kiengedtek, így lehetőséget adtak a budaörsieknek a szépítésre, aminek a végeredménye 5–2 lett. Ez pedig azt jelentette, hogy megnyerték a hatodik alkalommal megrendezett Csincsák Zoltán és Bagdi István emléktornát. A győztes csapat összeállítása: Katona Miklós, Szakács Ferenc, Kitos Sándor, Brindza Tamás, Papp Csaba, Huber Zsolt, Kiss László, Ábrahám László, Kucus Pál, Gubányi Ferenc, Marginean Plavin.

– Sajnos sérülések miatt az előző tornákon nem tudtunk a legjobb összeállításunkban pályára lépni. Most sikerült jól összeállítani a csapatot, ami a sikerhez vezetett – mondta Ábrahám László csapatkapitány. – Mivel jó csapattal jöttünk, ezért szerettünk volna jó eredményt elérni. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a tornát, mert a két legjobb csapat ellen is győzni tudtunk a csoportmérkőzések során, a döntőben pedig a Budaörs ellen diadalmaskodtunk. Csincsák Zoli ellen nagyon sok mérkőzést játszottunk. A következő évben is jó csapattal szeretnénk érkezni, és természetesen szeretnénk megvédeni a címet – tette hozzá Ábrahám László.