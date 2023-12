Az MTK nyáron egy év szünet után jutott vissza azonnal az élvonalba, ahol viszonylag jól is rajtolt. Horváth Dávid csapata a Kecskemétet is meglepte, hiszen még augusztusban, hazai pályán egy kései átlövés góllal otthon tartotta a pontokat. Az 1–0-os találkozón kevés helyzet alakult ki, a döntetlen talán jobban visszaadta a mérkőzés képét, ezzel együtt egyetlen villanás elég volt akkor a kék-fehéreknek a sikerhez.

Azóta sok mindent történt természetesen a bajnokságban, az MTK megélt egy igen erős, a KTE pedig egy igen viszontagságos periódust is. Jól mutatja a 12 csapatos bajnokság erőviszonyait, hogy jelenleg éppen fordított lelkiállapotban vannak a csapatok, az MTK egy nehezebb időszakot hagyna maga mögött, míg a Kecskemét október 28-a óta nem kapott ki, ez négy bajnokit és egy kupameccset jelent már. A tabella rendkívül sűrű, a lila-fehérek 20 ponttal a 6. helyen állnak, míg a vendégek 18 egységet szerezve a 9. pozíciót foglalják el. Nem mindegy tehát, milyen eredmény születik a találkozón, a kecskemétiek egy sikerrel hatalmas lépést tennének előre.

– Az utolsó etapnak tekinthető ez az időszak, decemberben sosem könnyű mérkőzésre készülni, hiszen a hőmérséklet sem a legideálisabb már – tekintett előre a mérkőzésre Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Sportemberek vagyunk persze, alkalmazkodni kell minden esetben az adott körülményekhez. Vasárnap este játszottunk legutóbb, így egy nappal kevesebb áll rendelkezésünkre, de véleményem szerint ez az idő is megfelelő arra, hogy fel tudjunk készülni az MTK-ra. Nagyon jó csapatról beszélünk, melyet egy tehetséges, fiatal edző irányít, megmutatták a bajnokság elején is nekünk ezt. Erősek a labdakihozatalokban, játékfelépítésben és a befejezésekben is. Nekik is van most talán egy kis hullámvölgyük, de ez nem téveszt meg bennünket, mert saját példánkból is tudjuk, hogy ez egy pillanat alatt is megfordulhat akár. Nagyon sok képzett játékosok van, jelenlegi és korábbi válogatottak, többek közt Demjén Patrik, Kádár Tamás, Kata Mihály, Bognár István többek közt, és velük a sor még közel sem teljes. Ilyen kaliberű játékosok akár egyetlen mozzanattal is el tudnak dönteni egy meccset. Erre nagyon figyelnünk kell, mert ebben az időszakban egy ilyen megoldás pontot, pontokat jelenthet bárki számára. Örülünk, hogy Májer Milán visszatérhet eltiltásból, de itt az év végén az is természetes, hogy minden csapatnak vannak kisebb problémái, így nekünk is. Ez nem könnyíti meg a helyzetünket, de elég erős a keretünk ahhoz, hogy megoldást találjunk az ilyen helyzetekre. Mindig igyekszünk figyelni a játékosok állapotára, most már nagyon figyelembe kell venni azt, hogy ki az, aki esetleg fáradtabb, hiszen lassan hatodik hónapja dolgozunk folyamatosan. Mindentől függetlenül viszont pontot, pontokat szeretnénk itthon tartani – tette hozzá Szabó István.

A Kecskeméti TE–MTK Budapest OTP Bank Liga találkozó szombaton 13 órakor kezdődik a kecskeméti Széktói Stadionban.