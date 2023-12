Szabó István nem volt könnyű helyzetben, kisebb sérülés miatt Szalai Gábor és Szuhodovszki Soma is kimaradt, ugyanakkor a kispadra hosszú idő után legalább már leülhetett Banó-Szabó Bence hosszú kihagyás után. Eseménytelenül indult a meccs, nem találták egymáson a fogást a felek. Az első lövésre jó húsz percet kellett várni, ekkor Levi próbálkozott messziről, de Varga könnyedén fogta. A semmiből aztán mégis megszerezte a vezetést a PAFC, Corbu adott jó ütemű passzt a kiugró Colley-nak, aki Vargával szemben is higgadt maradt ziccerben (1-0). Sokáig megint a mezőnyharc dominált, sok taktikai szabálytalanság is tördelte a játékot. Az utolsó negyedórában megint a hazaiak voltak aktívabbak, főleg Levi, akinek távoli lövései ugyan nem értek célt, közeli fejesénél viszont hatalmasat kellett nyújtóznia Vargának. Az első kecskeméti lehetőség a 43. percben adódott, Leoni oldalszabadrúgását Szabó csúsztatta meg, de ezt Markek megfogta.

Szünetben Tóth és Zsótér is játékra jelentkezett, Szabó István változtatott. Meg is nyomta a félidő elejét alaposan a KTE, alig egy perc elteltével Horváth beadását Iyinbor fejelte le Vágó elé, aki a jobb alsót nézte ki, de Markek odaért és kitolta. Az 53. percben Szűcs adott középre jobbról, Szabó futtából kapott bele a labdába, ami kevéssel fölé ment. Az 55. percben Szűcs fejelt le egy felívelést, Tóth azonban futtából alaposan fölé bombázott 16 méterről. A PAFC védekezésre és kontrákra rendezkedett be, de a 64. percben Nagy is megvillant, lövése azonban nem okozott komoly izgalmakat. A 66. percben Belényesi fordult volna kapura egy bedobás után, de nem tudta eléggé kapura húzni a labdát, majd két minutummal Zsótér tekerését fogta Markek. Ami kimaradt az egyik oldalon, az a másik oldalon nem: Colley tette a labdát Levi elé, aki aztán a balján üresen érkező Nagy elé passzolt, ő pedig a bal alsóba lőtt (2-0). Próbálkozott a KTE, de szerencséje sem volt, a 79. percben Belényesi fejelt közelről, de Markek újabb bravúrt mutatott be. A legvégén Nagy Olivér szabálytalansága miatt még büntetőhöz jutottak a hazaiak, s bár Nagy Zsolt lövését Varga védte, a kipattanót a válogatott balhátvéd már belőtte (3-0).

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Minden meccsre van egy tervünk, most is így volt, de az első félidőben ez nem működött. Passzívak voltunk, kevés volt a kreatív játék, megérdemelten vezetett a hazai csapat. A második félidőre szerkezetet váltottunk, magasan futballoztunk és nagy helyzeteink voltak, mégis két gólt kaptunk. Megmutatkozott, hogy komoly minőséget képviselnek a hazai játékosok, egy-egy hibánkat gyakorlatilag azonnal kihasználták és eldöntötték a pontok sorsát. Nekünk az marad, hogy levonjuk a tanulásgokat az utolsó forduló előtt, és felkészüljünk a Debrecenre. Szép számú hazai közönség kísért el minket ezúttal is, biztos vagyok benne, hogy az utolsó fordulóban is velünk lesznek.

Hornyák Zsolt, a Puskás AFC vezetőedzője: – Az első félidőbe jól álltunk bele, fontos gólt rúgtunk. A második félidőben változtattunk a taktikán, mélyebben játszottunk, jól száltt be az ellenfélnél Zsótér Donát, illetve Horváth Krisztofer is veszélyes volt, 1-0-nál kapusunk is kellett hozzá, hogy meccsben maradjunk. Területünk nyílt így a kontrákra, ezeket Nagy Zsolt és Lamine Colley is jól találta meg, egyre veszélyesebbek tudtunk lenni. A Kecskeméttel mindig nehéz meccseket játszottunk eddig is, ez az első győzelmünk ellenük tavaly óta, amiért sokat tettünk. Gratulálok a csapatomnak a megérdemelt három ponthoz!

Puskás Akadémia FC – Kecskeméti TE 3-0 (1-0)

Felcsút, 1000 néző. V: Karakó (Tóth II., Horváth R.)

PAFC: Markek – Maceiras, Szolnoki, Stronati, Ottewill – Favorov, Corbu (Pál B. 92.) – Soisalo (Slagveer 80.), Levi (Plsek 80.), Nagy Zs. (Markgráf 92.) – Colley (Gruber 85.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

KTE: Varga B. – Szűcs K., Szabó A., Belényesi, Iyinbor (Nagy O. 76.), Zeke – Meszhi (Zsótér 46.), Vágó L., Leoni (Pálinkás 84.) – Horváth K. (Kiss B. 90.), Szendrei (Tóth B. 46.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Colley (22.), Nagy Zs. (70., 89. – a másodikat büntetőből)