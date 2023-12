Az NB II.-es bajnokságban a nehéz rajt után egyre inkább magára talál a címvédő Lajosmizse, mely hazai pályán ezúttal az éllovas Csömört győzte le 38–34-re, ezzel feljött a harmadik helyre a G-csoportban. Az F-csoportban gyakorlatilag eldőlt, hogy a Kalocsa az alsóházan folytatja, a KKC a Dunaharaszti elleni 37–24-es vereséggel visszacsúszott az utolsó, nyolcadik pozícióba már.

A nőknél a Bácsalmás nagy csatában maradt alul 28–31-re otthon az éllovas Gyula ellen, így maradt az ötödik helyen. Nagy hajrá kellene a PVSE-nek ahhoz, hogy végül beférjen az első négybe a H-csoportban. A Kecskeméti NKSE-nek nem okozott gondot a BVSC, idegenben is 14–40-re nyert a hírös városi alakulat, így tartja második helyét a G-csoportban. Az NB II.-es bajnokságokban még egy fordulót rendeznek ebben az évben.

A vármegyei I. osztályban a férfiaknál nem rendeztek már meccseket, a hibátlan Kiskőrös telel így az élen a Kiskunmajsát megelőzve. A nőknél még zajlik az élet, az éllovas Kalocsa Solton hozta a kötelező győzelmet (26–33), míg a címvédő Nemesnádudvar a Kiskőrös verte meg (36–24). Nem hibázott Soltvadkerten a Lajosmizse sem (21–31), míg a Kiskunmajsa Kiskunhalast vette be (25–29). Hétvégén itt még további meccseket rendeznek majd, melyek a téli elsőségről is dönthenek.