Hamar megszerezte a vezetést az ScoreGoal Kecskemét Futsal alakulata a 2. percben Suscsák révén, 0–1. A házigazda elővette a létszámfölényes taktikát is, hogy zavart keltsen a hírös városiak soraiban, de törekvéseiket nem koronázta siker, sőt, a 9. percben tovább nőtt a kék oroszlánok előnye, Biró zörgette meg a hálót, 0–2. Lendületben maradt a Kecskemét, és Pál Patrik bombájával kisvártatva már három volt a két csapat közötti különbség, 0-3. A félidő előtt három perccel Milosavljevic is feliratkozott a gólszerzők közé, 0–4-es állás mellett vonulhattak szünetre a felek.

A folytatásban is egyértelműen az ScoreGoal Kecskemét Futsal akarata érvényesült. Helyzetekben nem volt hiány, ám a következő találatra a 28. percig kellett várni, ekkor Tomic villant meg, és 0–5-re módosította az eredményt. A hátralévő időben a hírös városi szakmai stáb a fiataloknak szavazott bizalmat, akik éltek is a lehetőséggel. Az utolsó pillanatokban még tudott szépíteni a Maglód, Sallai volt a gólszerző. A végeredmény: 1–5.

– Kiválóan játszottunk az elejétől a végéig, megérdemelten szereztünk négygólos előnyt a félidőre – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – A kisebb-nagyobb problémáink ellenére is maximális koncentráció jellemezte játékunkat. Kifejezetten örülök, hogy a fiatalok is jól szálltak be a mérkőzésbe. Ezzel a sikerrel biztosítottuk helyünket a felsőházi rájátszásra. Büszke vagyok a fiúkra. Ahogyan zárult a 2023-as év, olyan eredményesen szeretnénk folytatni az előttünk álló esztendőt is. Szeretnék mindenki boldog karácsonyt kívánni, és bízom benne, hogy 2024-ben is ott lesznek szurkolóink mellettünk, mert nagy szükségünk lesz rájuk.

MAG-LOG Maglódi TC–ScoreGoal Kecskemét Futsal 1–5 (0–4)

Monor, Városi Sportcsarnok, vezette: Muhari Gergő, Karsai Roland, Blum Dániel.

Maglód: Szacskó – Simon, Horváth R., Vékei, Jenei. Csere: Bohony – Kovács D., Kertész, Kalina, Seregy, Érsek, Sallai, Talabér, Papp. Vezetőedző: Tánczos Tibor.

Kecskemét: Rigó – Biró, Milosavljevic, Suscsák, Fekete. Csere: Krajcsi – Lehotai, Hajnal, Kajtár, Pál, Nádudvari, Tomic, Szabó J. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Sallai a 40., illetve Suscsák a 2., Biró a 9., Pál a 14., Milosavljevic a 17., Tomic a 28. percben.

Sárga lap: Horváth R. 32., Szacskó 37., Talabér 40. perc.