Farkas és Varga vezetésével aktívan kezdte a találkozót a KRC, 8-8 után aztán el is tudott lépni a vendéglátó, a miskolciak 12-8-nál időt kértek. Nem nagyon sikerült lelassítani a hazai hengert, Boldizsár és Kecskeméti is jó napot fogott ki, így hajrának magabiztos előnnyel ment neki a KRC, s végül 25–18-ra zárta le a partit. A második szettben sokkal jobban kezdtek a miskolciak, mégis nekik kellett időt kérniük, miután 9-12 után pillanatok alatt egyenlített a Kecskemét. A sorok rendezése jót is tett a vendégeknek, hiszen Deák Márknak kétszer is magához kellett rendelnie ezután tanítványait, ezzel azonban már nem tudta megfordítani a játszma menetét (20-25). Ennél több öröme azonban nem nagyon maradt a borsodiaknak, felpaprikázta magát a Kecskemét, s elsőre 20, másodjára csupán 17 pontot engedett ellenfelének, így ahogy az első meccsen, ezúttal is 3-1-re nyert Deák Márk együttese.

Kecskeméti RC – MEAFC-Miskolc 3-1 (-18, 20, -20, -17)

Kecskemét. V: Mezőffy, Mezei

KRC: Balla, Boldizsár 7, Gacs 5, Farkas P. 7, Kecskeméti 23, Varga P. 27. Csere: Mócza 3, Bogdán, Török Zs., Török S. 1, Dinnyés 2, Nagy M. 4. Vezetőedző: Deák Márk

MEAFC: Kozsla 7, Fenyvesi 4, Szabó P. 5, Komlósi 14., Kanellopoulos 6, Árva 12. Csere: Dudás, Simkó 3, Kapusi 1, Kovács Z. 5, Faragó. Vezetőedző: Bagó László