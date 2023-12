Jól indult a meccs a vendégeknek, ugyanis Szeverényi, Hunyadi és Csuzi góljaival villámgyorsan 3-0-ra lépett el a gárda. A Veszprém éledezett, de jól tartotta előnyét a Kecskemét, mely két-három találatnál közelebb sosem engedte ellenfelét. A félidő végén Bodnár találata után már négy is volt közte, de a hazaiak végül ebből egyet le tudtak faragni a szünetig (14-17).

A második félidőben sem változott a meccs képe, a Veszprém fiataljai nem tudtak közelebb jönni, ráadásul Szatmári számára is véget ért a meccs. Fercsik és Fazekas góljaival az utolsó húsz percbe lépve felzárkózott kettő találatra a hazaiak, ekkor nem igazán tudta feltartóztatni a fiatalos lendületet a Kecskemét. Az 54. percbe lépve Fercsik egalizált, így 25-25-ről mentek neki a csapatok a végjátéknak. Hunyadit állították ki, de ez sem szegte szárnyát a kecskeméti játéknak, Bodnár egymás után kétszer is betalált. Ruzsányi révén még szépített a Veszprém, azonban a feszült hangulatú hajrában már nem engedte ki kezéből a győzelmet a Kecskemét, Szeverényi és Horváth góljainak hála nyugodtan is várhatták a lefújást (26-29).

Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 – Kézilabda Kecskemét 26-29 (14-17)

Veszprém. V: Haskó, Natkai

Veszprém: Fazekas M. 10 (1), Fercsik 5, Éles 4 (1), Török-Vida 3, Gulyás 1, Ruzsányi 1, Majczán 1, Szatmári 1, Csizmadia, Farkas M., Ihász, Nagy-Gáspár (k), László (k), Kaiser (k). Vezetőedző: Éles József

Kecskemét: Horváth A. 9 (2), Bodnár 8 (1), Szeverényi 4, Tóth B. 3, Csuzi 2, Hunyadi 2, Gárgyán 1, Vincze, Papp I., Bózsa, Forgács, Paizs, Markóczy (k), Szikora (k), Sárközi (k). Vezetőedző: Tóth Norbert