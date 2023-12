Az 1. fordulóból elhalasztott találkozón sokáig nem született gól, de a második félidő elején megtörte a jeget a vendég kecskeméti gárda. Nemesvári Dániel és Sáfrány Dávid is kétszer vette be a hazai kaput, így a vendégek magabiztos, 4-0-os sikert arattak. Az ünneplésnek is megadták a módját.

Tiszasasi FSE – SC Hírös-Ép II. 0-4 (0-0)

Tiszasas. V: Czombos (Viskovics, Dienes)

FSE: Szilágyi – Nagy D., Nagy T., Benke M., Kátai, Benke D. (Vígh 64.), Hábensusz V., Tollas, Hábensusz Sz., Kun (Varga Z. 85.), Letácsik. Technikai vezető: Németh László

Hírös-Ép: Balázs – Palatinus, Godó, Józan, Nemesvári, Szakter (Szabó L. 81.), Márton (Csertő 77.), Takács (Sáfrány D. 46.), Récsei, Mányoi, Kovács K. (Fekete Cs. 48.). Technikai vezető: Parázs Benedek

Gól: Nemesvári (47., 60.), Sáfrány (61., 73.)

A vármegyei III. osztály északi csoportjának őszi végeredménye:

1. LADÁNYBENEI LC 15 11 1 3 59 25 34

2. HELVÉCIAI SE 15 11 1 3 50 29 34

3. TISZAUG KSE 15 9 2 4 39 22 29

4. PÁLMONOSTORA SE 15 9 1 5 40 21 28

5. KATONATELEPI SE 15 8 2 5 40 25 26

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE 15 7 4 4 24 26 25

7. BALLÓSZÖGI FK 15 6 5 4 41 45 23

8. SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II. 15 6 4 5 36 22 22

9. VASUTAS SK 15 6 3 6 32 44 21

10. TISZASASI FSE 15 6 2 7 30 39 20

11. KEREKEGYHÁZI SE II. 15 6 1 8 48 43 19

12. ÁGASEGYHÁZA SE 15 6 1 8 32 33 19

13. BUGAC KSE 15 4 6 5 27 28 18

14. TISZAALPÁRI SE 15 5 1 9 26 45 16

15. JAKABSZÁLLÁS KSE 15 1 2 12 14 31 5

16. FÜLÖPJAKAB SE 15 0 2 13 19 79 2