Jó kétszázötven néző előtt kezdték meg a mérkőzést a csapatok, a publikum nagyjából fele Dusnokról érkezett. A találkozó a várakozásoknak megfelelően óriási küzdelmet hozott, kevés helyzettel, a kapuk is ritkán forogtak veszélyben. Az első játékrészben a hazaiak teremtettek veszélyt egy szabadrúgásból megpattanó labdával, azt Bolvári István hárította. A második játékrészben előbb a hazaiak fejeltek egy kapufát, majd két vendégzicerre egy hazai lehetőség volt a válasz. A kevés helyzetből a Dusnok használt egyet, a 77. percben, Bolvári Zoltán révén, az a találat el is döntötte a mérkőzést és a három pont sorsát. Ahogy azt is, hogy a Dusok kilenc – a Borotához képest a vesztett pontok tekitetében hat – pontos előnnyel telelhet az élen.

– A Bárdos Laci jobbról tekerte be az ötösre a labdát – elevenítette fel a gólját a gólszerző Bolvári Zoltán –, én természetesen követtem a támadást, hiszen ez a dolgom. Laci labdája remekül tekeredett be, én pedig láttam, hogy ez bizony egyérintős labda lesz, vagy elérem, vagy nem, így aztán előre-, illetve becsúszva igyekeztem a kapuba juttatni, és ez sikerült is. Nagyon örülök, hogy megnyertük a mérkzést, és hogy örömet szereztünk a szurkolóinknak, akik erre a rangadóra is elkísértek bennünket – nyilatkozta a Dusnok házi gólkirálya.

Borotai SE–Dusnok KSE 0–1 (0–0)

Borota, vezette: Polyák Attila (Hagymási Attila, Tóth István)

Borota: Horvát – Balázs (Vojnic 65.), Franciskovic (Karácsony 84.), Ivkovic, Usumovic, Piukovics, Nikutovic, Lukac (Rátkai 84.), Kopunovic, Körmöczi (Szakál 50.), Ciric. Technikai vezető: Dulics Joszip.

Dusnok: Bolvári I. – Jagicza, Hodován, Szarka, Pozsonyi, Bolvári Z., Mindszenti, Bolvári D., Notovnik (Bárdos 46.), Rónai, Jáksó (Ráróti 89.) Technikai vezető: Váci István.

Gól: Bolvári Z. a 77. percben.

Sárga lap: Usumovic 2., Franciskovic 8., Balázos 14., Piukovics 32., illetve Bolvári Z. 16., Bolvári D. 57., Mindszenti 88. perc.