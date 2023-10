A Kecskeméti NKSE remek eredményeket ér el az utóbbi időszakban, Bíró-Kisjuhász Petra együttese a nyitányon elszenvedett vereség óta már öt fordulót hozott veretlenül, legutóbb a Rákosmente ellen játszottak hazai pályán 23–23-as döntetlent. A KNKSE ezzel a második helyen áll a női NB II. G-csoportjában, ahol legközelebb majd november 5-én lép pályára az Inárcs-Örkény ellen. A másik női együttes, a Bácsalmási PVSE ezen a hétvégén nem lépett pályára, Dankó Ervin csapata október 29-én a Tisza Volán ellen folytatja otthon szereplését, a negyedik helyről startolva.

A férfiaknál nehéz időszakot él meg a Mizse KC, mely az utóbbi két évben nem volt hozzászokva ahhoz, hogy egyátalán csak pontokat veszítsen az NB II.-ben. Nyáron történtek változások a keretben, ráadásul sérülések sem könnyítik meg a lajosmizsei együttes dolgát. Ezzel együtt a Szolnok ellen is becsülettel küzdött Hollós Máté csapata, mely szinte végig két-három gólos különbséggel vezetett is. A hajrára azonban elfogyott a hazai előny, a Szolnok szűk három perccel a vége előtt egyenlített, majd az utolsó fél percben is volt még válasza Bán győztesnek hitt góljára, így a végeredmény 32–32 lett. A Mizse KC három bajnoki óta nyeretlen, ezzel lecsúszott az ötödik helyre G-csoportban, ami már nem ér felősházi tagságot. Tegyük hozzá gyorsan, bőven van még lehetősége a gárdának a javításra a folytatásban, legközelebb október 28-án a PLER U21 otthonában.

Nehéz helyzetben van a Kalocsai KC is, mely a Tökölt fogadta. A KKC az első félidőben jó tempót diktált, folyamatosan tartotta minimáis előnyét is, ám a szünethez közeledve a Tököl rendezte sorait, s már az öltözőbe is előnnyel mehetett (13–15). A második játékrészben már a vendégek akarata érvényesült, a Kalocsa nem tudott megújulni, így a Tököl 30–35-re nyert idegenben. Szvétek Balázs gárdája egy elhalasztott meccset is pótolhat majd, de ezzel együtt is sak az utolsó, nyolcadik helyen áll az F-csoportban. A mezőny szoros, így az első négy itt sem került még látókörön kívülre számukra. Javítani október 28-án a MAFC otthonában tudnak majd.

A vármegyei bajnokságban a férfiaknál három bajnokit játszottak le hétvégén. Az NJE-Euroscale Group hazai pályán verte meg 28–22-re a Soltvadkerti TE-t, míg a Kiskőrös a Soltvadkerti KUSE-t ütötte ki 31–20-ra. Meggyőző különbséggel nyert a Kiskunmajsa is saját közönsége előtt, mely 38–22-re verte a Tiszakécskét. A férfi bajnoksághoz kapcsolódó fontos hír, hogy Járdi Ádám, a vármegyei szövetség elnöke megerősítette, hogy négyes döntővel zárul majd a szezon.

A nőknél négyes döntő nem lesz, ám izgalmak annál inkább adottak minden körben. Ezúttal a Kiskunmajsa és a Mizse KC csatája volt igen kiélezett, végül a Lajosmizse idegenben nyert 26–29-re, A Kiskunhalas nem hibázott otthon, 26–22-re gyűrte le a Soltvadkerti TE-t, míg a címvédő Nemesnádudvar Solton nyert 24–35-re.

A vármegyei I. osztály után a másodosztály küzdelmei is elindulnak hétvégén, szokás szerint tornarendszerben. A férfiaknál az első helyszín a Tőrös Olga Sportcsarnok lesz Kecskeméten, ahol a KFSE Kecskemét, a Tiszaalpár, a D-V KSE, a Kiskunmajsa és a Bácsalmás csap majd össze október 22-én szombaton. A nőknél Tengelic lesz a rendező, a házigazdák mellett a Bácsbokod, a Kelebia és a Tamási KC alkotja majd a mezőnyt.