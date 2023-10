Férfiak és nők, különböző súlycsoportokban mérik össze tudásukat, erőemelésben, guggolásban és felhúzásban. Nem ez az első eset, hogy Kiskunfélegyháza biztosítja a helyet az erős embereknek. Korábban három alkalommal is rendeztek Liga Kupát, legutóbb ez év májusában. Minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy most világbajnokságot rendezhetnek, hogy a korábbi a versenyek jól sikerültek, sok indulót vonzottak és a rendezés is kiválónak bizonyult. Patyi Zoltán főszervező és csapata jelesre vizsgázott, ezért úgy gondolták, hogy megpályázzák az idei világbajnokságot. Be is adták pályázatukat még az elmúlt év őszén, az erőemelő világszövetséghez, akik úgy ítélték meg, hogy Kiskunfélegyháza alkalmas a világverseny lebonyolítására.

A nem végleges adatok szerint harminc ország több, mint kilencszáz versenyzője nevezett. Ez azért nem végleges, mert a helyszínen is lehet nevezni, és már neveztek is. Mérlegelés, minden indulónak, a versenyt megelőző napon történik. A megnyitót hétfő délelőtt tartották, ahol Patyi Zoltán főszervező szólt először a versenyzőkhöz és a nézőkhöz. Bemutatta az erőemelő világszövetség elnökét Lee Marshallt, Csányi József polgármestert, Balla László alpolgármestert, a megyei közgyűlés alelnökét dr. Mák Kornélt, a főtámogatók közül Bánhidi Attilát, Könyves Dénest. Csányi József angolul szólt a jelenlévőkhöz. Örömét fejezte ki, hogy Kiskunfélegyháza ad otthont a világbajnokságnak, sok sikert kívánt a versenyzőknek. Mák Kornél arról beszélt, hogy már korábban is volt Kiskunfélegyházán erőemelő versenyen. A vármegye és a város is büszke arra, hogy itt rendezik a világbajnokságot. Gratulált Patyi Zoltánnak és csapatának a szervezéshez. Lee Marshall is hasonlókat mondott, megköszönte Patyi Zoltánnak és a városnak, hogy befogadták az erőemelőket. A főszervező is köszönetet mondott mindenkinek, akik támogatták a versenyt. Nem kis logisztikát kívánt ugyanis egy ilyen egy hetes világverseny megszervezése. A bíróknak jó munkát, a versenyzőknek eredményes versenyt, a szurkolóknak jó szórakozást kívánt.

A megnyitó után közvetlen megkezdődött a verseny, amikor is nők léptek a színpadra. A sok nevező miatt két színpadon folytak, és folynak a küzdelmek. A műsorközlő természetesen angolul szólítja a színpadra a versenyzőket, és bemondja a súlyt és a villamagasságot, amit mindenkinek a test magasságához állítanak. Mindenki három alkalommal végezhet el gyakorlatot, guggolásban, fekvenyomásban és felhúzásban is, amit három tagú bíróló bizottság

véleményez. Amennyiben nem sikerül a gyakorlat, akkor vagy megismétli ugyan azon a súlyon, vagy magasabbra emelteti, lejjebb viszont nem vetetheti. A versenyzők természetesen előtte bemelegítenek, hogy a gyakorlat megkezdésére már megfelelő állapotban legyenek.

Már az első napon voltak sikeres világcsúcs kísérletek, és minden bizonnyal lesznek is még. A versenyek mindennap kilenc órakor kezdődnek, és 18, 19 óra körül fejeződnek be. A belépés mindenki számára ingyenes.