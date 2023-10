– 2019-ben éppen Kecskeméten rendeztük meg legutóbb ezt az eseményt, azóta a járványhelyzet miatt sajnos kimaradt néhány év. Ez egy forgó rendezvény, egy ágazati sportnap a felsőoktatásban, ami jelenleg hat sportágat ölel fel. A jubileumi évben csatlakozik a mix röplabda, mely mellett már ott volt korábban is a sakk, az asztalitenisz, a férfi kézilabda, a férfi és női kosárlabda és a futsal hagyományok alapján. A sportágak alapján is látszik, hogy október 24-én és 25-én egy multisport rendezvényre kerül sor Kecskeméten, ami hét műszaki karral rendelkező felsőoktatási intézmény részvételével zajlik majd. Nagyon örülünk, hogy újra Kecskeméten lehet az esemény, bevállalni ezt a Neumann 2023 év alkalmából mertük mondhatni. Ez egy közel 300 hallgatót megmozgató esemény, melynek lebonyolítása már nem jelent gondot Kecskeméten. 2019-ben még szétszórtuk a város három-négy pontjára a mérkőzéseket, most viszont az egyetem létesítményei, valamint a Mercedes-Benz Sportakadémia tökéletes helyszín lesz a rendezvényhez. Ez a hangulatra is jó hatással lesz. Mivel 50. eseményről van szó, egy sporttörténeti kiállítással is készülünk a campus előterében, ahol a korábbi évek eseményeit szeretnénk bemutatni a résztvevőknek. Ezzel is adózva tulajdonképpen az esemény rangjának – mondta Járdi Ádám a Neumann János Egyetem sportközpont vezetője.

A rendezvényen a házigazda Neumann János Egyetem mellett, a Széchenyi István Egyetem (Győr), a Pannon Egyetem (Veszprém), a fővárosból az Óbudai Egyetem és a Műszaki Egyetem, valamint miskolci és dunaújvárosi egyetem hallgatói vesznek részt. A házigazdák rég nem látott számú sportágban indulnak el, ugyanis a női kosárlabda kivételével minden megmérettetésen részt vesznek majd. Ennek egyik előzmény az is, hogy egy sportfejlesztési koncepció is elindult ezekben a sportágakban az intézményben, a kéziabda és rögbi bajnokságokban már csapatot is indítottak, illetve egy öt sportágas egyetemi sportklub kialakításán dolgoznak. Ennek keretében október 25-én egy hetes rögbi tornára is sor kerül majd az egyetem sportpályáján, a sportnapoktól függetlenül.