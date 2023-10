Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, hogy az egyetem sportstratégiájában kiemelt szerep jut a kosárlabdának, ennek része a két új pálya átadása. A területen korábban is kosárlabdapálya volt, de mostanra nagyon leromlott az állapota, így nagy előrelépés a mostaniak létesülése. Kitért arra is, hogy sportösztöndíjakkal segítik hallgatóikat, az egyetem nemzetközivé tételének keretében pedig a külföldi hallgatókat is igyekeznek bevonni a sporttevékenységekbe.

A pályaátadókon Báder Márton, az MKOSZ elnöke is tiszteltét tette. Rövid köszöntőjében elmondta, hogy örül annak, hogy segíteni tudtak az új pályák kialakításában, hiszen az egyetemi sport rendkívül fontos a kosárlabdaélet egésze szempontjából. Kiemelte, hogy Kecskemétet stratégiai partnernek tekintik az MKOSZ-nél, hiszen a város a férfi válogatott egyik fő központja, felnőtt férfi csapata az elsőosztályú bajnokság oszlopos tagja, valamint a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia révén az utánpótlás-nevelésben is fontos munkát végeznek a hírös városban.

Báder Márton, Sörös Jenő és dr. Fülöp Tamás

Fotó: KTE kosárlabda

Sörös Jenő, a KTE Kosárlabda Klub ügyvezetője emlékeztetett arra, hogy a Neumann János Egyetemmel már régóta szoros partneri kapcsolatot ápolnak. Nagyon fontos, hogy a fiatalok komoly tanulmányi képzést kaphatnak itt, és a sportkarrier építése mellett több lábon állhatnak helyt az életben. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét ifjú kosárlabdázói között is többen vannak már, akik az NJE-n tanulnak.

Az egyetemi avatást követően Katonatelepre, a Mathiász János Iskolába vezetett az útja Báder Mártonnak, Sörös Jenőnek és Wittmann Krisztiánnak. Az intézmény udvarán már lázasan készültek Lakosa Zsolt testnevelő, kosárlabda edző tanítványai, hogy bemutatót tartsanak az új kültéri pályán. Mint azt az intézmény igazgatójától, Kisberg Hellától megtudtuk, az iskola számára előrelépés, hogy a nagy tornatermük mellett az aktív kosárlabda élet az udvaron is teret kaphat. Hozzátette, hogy helyi vállalkozók is segítették az alapozó kivitelezést, az MKOSZ-nek pedig nagyon köszönik, hogy a pályát és a palánkot biztosították.

A körút harmadik állomása a Szent-Györgyi Albert Technikum volt a Széchenyivárosban, ahol dr. Papp Zoltán igazgató fogadta a küldöttséget. Mint azt az intézmény vezetője elmondta, nagyon hálásak az új kültéri kosárlabdapályáért, hiszen a régi állapota már erősen elhasználódott, nem volt alkalmas az érdemi sportolásra. Megtisztelő számukra, hogy az ő intézményük is gazdagodhatott ezzel a lehetőséggel, és igyekeznek óvni, vigyázni rá, hogy sokáig a diákok javát szolgálja.