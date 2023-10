A Kecskemét az első körben nagy csatában legyőzte a Sopront, ezt követően viszont Debrecenben és Zalaegerszegen is kiélezett mérkőzésen maradt alul idegenben, így egyelőre negatav mérleggel áll a tabellán. Ez nem jelent semmit, hiszen kevés forduló ment még le az alapszakaszból, tulajdonképpen az ismerkedés fázisában van a teljes mezőny. Ebben a periódusban a jó erőkből álló Alba Fehérvár viszont remekel, sorrendben a Honvéd, a Szeged és az Oroszlány ellen is nyert a Kecskemét aktuális riválisa. A hazaiak dolgát nem könnyíti meg, hogy Wittmann Krisztián vádli sérüléssel bajlódik, ennek ellenére Forray Gábor bizakodik.

– A Székesfehérvár nagyon masszív kerettel rendelkezik idén is, a döntőig is juthatnak. Ugyan a magyar magból távoztak meghatározó kosárlabdázók, de ugyanakkor légiós fronton tudták ezt ellensúlyozni. Markáns teljesítményt nyújtanak eddig a pontvadászatban. A vezér továbbra is Vojvoda, aki elképesztő formában van, legyen szó hazai, vagy nemzetközi mérkőzésről. A mi gondjaink némileg megszaporodtak, mert többen is betegséggel küzdenek. Mindent megteszünk, hogy a mérkőzést tudják vállalni majd. Jelen állás szerint nem mi vagyunk az esélyesek, de természetesen mint mindig, most is a győzelem lesz a célunk, a legjobb arcunkat szeretnénk felvonultatni. Bízunk a szurkolóinkban, hogy a hosszú hétvégén is mellénk állnak. Egy kisebb csodára lesz szükségünk, ám számtalanszor bebizonyítottuk már, hogy van karakterünk és erőnk, a nálunk előrébb sorolt csapatok ellen is tudunk eredményesen szerepelni – mondta Forray Gábor.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Alba Fehérvár mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Messzi istván Sportcsarnokban. Ny. A.