A Mosonmagyaróvár eddig nem úgy szerepelt a bajnokságban, ahogyan azt elvárták volna tőlük. A találkozó előtt mindössze három alkalommal sikerült döntetlent elérniük és ezzel az utolsó helyen álltak a tabellán. Ők voltak az egyetlen olyan csapat ebben az osztályban, akik a bajnokságban még nem győztek. Legutóbb a Nyíregyházi Spartacus otthonában 2–0 arányú vereséget szenvedtek. A hazaiak keretében két olyan játékos is szerepel, akik korábban Tiszakécskén rúgták a labdát. Ők pedig Végső Előd, és Molnár Márk.

Tiszakécske az előző fordulóban hazai pályán 2–2-es döntetlent ért el a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen. A találkozó előtt kilenc pontjukkal a 13. helyet foglalták el a tabellán. Ettől függetlenül éles küzdelemre volt kilátás, hiszen mind a két gárdának szüksége lett volna a pontok gyűjtésére.

A két csapat eddig négy alkalommal találkozott egymással, amiből két tiszakécskei győzelem született, kettő pedig döntetlenre végződött. A Mosonmagyaróvárnak még nem sikerült nyernie a Tisza-parti kisváros csapata ellen.

A hazaiak kezdték jobban a játékot, látszott rajtuk, hogy ezen a mérkőzésen pontot, pontokat akarnak szerezni. Már a 11. percben meg kellett mutatnia Kiss Ágostonnak, hogy jó formában van, mert Szabó Bence lövését kellett hárítania. Egy perccel később ismét az óvári játékos előtt adódott lehetőség, de nem tudott vele élni. A 19. percben Németh Dániel szabadrúgásból leadott lövése a felső kapufán csattant. Nem sokkal később Kiss Ágoston újabb remek mozdulattal csípte el Németh beadását. A másik oldalon Zamostny lövését hárította Heinrich. Fél óra elteltével azonban már ő is tehetetlen volt. Erdei távoli pattogó lövését nem tudta védeni 0–1. A gól meghozta a vendégek játékkedvét, mert Szőr is kapura lőtt, de labdáját szögletre ütötte az óvári hálóőr.

A második játékrészben is inkább a Tiszakécske akarata érvényesült. Az 50. percben Erdei lövését a léc alól ütötte ki Heinrich. Két perccel később megismétlődött a jelenet ugyanazokkal a szereplőkkel csak ezúttal szabadrúgásból veszélyeztetett Erdei. A 66. percben büntetőhöz jutott a Tiszakécske. Mivel már Zamostny nem volt a pályán így Erdei végezte el a tizenegyest és a balra vetődő Heinrich mellett a kapu jobb oldalába lőtt 0–2. A mérkőzés hajrájában még Torvund távoli lövését ártalmatlanította Heinrich.

A Mosonmagyaróvár kezdte jobban a játékot, de nem sok sikerrel, mert utána átvette az irányítást a Tiszakécske, és a félidő közepén Erdei távoli lövésével a

vezetést is megszerezte. Ezután megnyugodott a csapat és a második játékrészben már sokkal jobban játszottak. Bő óra elteltével el is döntötte a mérkőzés sorsát egy tizenegyesből a Tiszakécske. A hátralévő időben főleg a védekezésre összpontosítottak a vendégek, amelyekből kontrákat indítottak. A Mosonmagyaróvár továbbra is nyeretlen maradt a Tiszakécske ellen.

– Nyertünk, ez volt Vas László első szava, mikor felhívtuk a mérkőzés után. – Éppen olyan nehéz mérkőzés volt, mint amire számítottunk. Tudtuk nagyon jól, hogy ebben a ligában nincsenek könnyű meccsek, lefutott mérkőzések. Nem az jött be, mint amire számítottunk, mert a Mosonmagyaróvár más rendszerben állt fel, így a találkozó elején voltak nehézségeink. Utána viszont váltottunk, átvettük a játék irányítását, és meg tudtuk nyerni a mérkőzést, tette hozzá a vezetőedző.

Credobus Mosonmagyaróvár–Tiszakécskei LC 0–2 (0–1)

Mosonmagyaróvár, 300 néző, vezette: Sipos Tamás (Huszár Balázs, Király Zsolt).

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Tullner (Pukhtieiev 82.), Simita, Deák, Horváth K., Czingráber, Vukasovic, Simira, Szabó B. (Szalka 66.), Illés, Németh D., Takács (Korbély 66.). Megbízott vezetőedző: Király József.

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs, Grünwald, Fodor (Csáki 70.), Szőr, Viczián (Máté Zs. 80.), Szekér, Kocsis D., Erdei (Kryvotsiuk 85.), Bertus (Gyurján 70.), Zamostny (Torvund a 46.). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Erdei a 31. és a 66. (tizenegyesből) percben.