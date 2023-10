Nincs könnyű helyzetben a Kecskemét, mely sérülés miatt elveszítette még Wittmann Krisztiánt, akinek rutinja felbecsülhetetlen az együttes számára. Ezt mutatják az eredmények is, hiszen a Sopron elleni győzelmet követően a DEAC, a ZTE és az Alba ellen is rendkívül szoros csatákban maradt alul a hírös városi alakulat. Nem kérdés, az egyik pillanatról a másikra kieső rutin ezekben a helyzetekben gyakorlatilag pótolhatatlan, hiába akadnak feltörekvő fiataljai a keretnek.

A Honvéd mérlege megegyezik a Kecskemétével, ugyancsak egy győzelmet és három vereséget számol az együttes. Meg kell jegyezni, a sorsolása sem volt könnyű a fővárosiaknak, hiszen az Alba, a Falco és az Oroszlány ellen maradtak alul, ugyanakkor a Szegedet megverték.

Forray Gábor szerint a hazai pálya némileg a Honvédot teszi esélyessé a pénteki mérkőzés előtt. Alighanem most is minden labdának súlya lesz, főleg akkor, ha újabb kiélezett végjáték vár rájuk. Ehhez fel kell nőni, higgadtan és koncentráltan kell játszani.

– A Honvéd tavaly is már üde színfoltja volt az élvonalbeli bajnokságnak, és idén szerintem még markánsabbak – nyilatkozta Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – Az előszezon során is megmutatták már, hogy jó erőkből állnak. Kompakt csapathoz látogatunk pénteken Budapestre. Talán azt is ki lehet mondani, hogy a hazai pálya mellettük szól, nekik ez a meccs kötelező házi feladat lenne, hogy hozzák. Három légiósuk van, jól szervezett kosárlabdát vonultatnak fel. Hasonló stílusban védekeznek, mint mi, de tudnak többféle variációt alkalmazni. Nekünk is feltett szándékunk, hogy győzelemmel hagyjuk el a pályát. Ugyan az előző mérkőzéseken kikaptunk, de mindegyiken megvolt a sansz, hogy nyerjünk. Nüansznyi dolgok hiányoztak, és most azon dolgozunk, hogy ezúttal már felénk billenjen a mérleg nyelve. Az a csapat fog tudni nyerni, aki higgadtabb lesz, és a kulcs pillanatokban a legjobb döntéseket hozza. Szurkolóink remélem a fővárosba is elkísérnek minket, kelleni fog a biztatásuk – zárta gondolatait a tréner.

A kecskemétiek játékosa, Marko Sinik szeretné, ha megtörnék rossz sorozatukat idegenben, hiszen három vereség után érkeznek.

– Hasonló helyzetben van a Honvéd, mint mi, ugyanakkor nagyon szeretnénk megtörni három vereség után a rossz sorozatunkat. Keményen készültünk rájuk a hét folyamán, az látszik, hogy jobb formában vannak mostanra, mint a szezon elején. A legjobb formánkat akarjuk nyújtani, hogy nyerni tudjunk Budapesten, hogy aztán szurkolóinkkal közösen örülhessünk a lefújás után – mondta a találkozó kapcsán a kecskemétiek légiósa.

A Budapest Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét találkozó péntek este 19 órakor kezdődik a Ludovika Arénában.