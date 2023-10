Jól indult a bajnokság a kecskemétiek számára, hiszen az első fordulóban a Sopron ellen nyerni tudott otthon Forray Gábor csapata. Nem volt egyszerű szülés, hiszen a félidőben ugyan majdnem húsz ponttal vezetett a Kecskemét, de a második félidőben elolvadt az előny, de nem annyira, hogy végül ne nyerje meg a meccset az együttes (83–80).

Elfogadta volna akár a szoros vereséget is alighanem a Debrecen, mely az első körben nagy pofonba szaladt bele saját közönsége előtt. Az 59–80-as vereség után nem volt elragadtatva Andjelko Mandics vezetőedző sem, aki egyenesen szégyennek nevezte csapata teljesítményét. Alighanem a heti edzésmunka során is fel lett paprikázva a DEAC minden játékosa, így motivált és harcos ellenfélre számíthatnak a hírös városiak. Forray Gábor szerint komplett együttessel találkoznak.

– Mi egy győzelemmel indítottuk, míg a Debrecen vereséget szenvedett hazai pályán, ennek megfelelően biztosan javítani szeretne otthon ellenfelünk

– tekintett előre Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – A Debrecen egy jó csapat, idén is jó keretet hoztak össze. Két meghatározó játékosuk van, akik a fazont adják a játékukhoz. Deon Edwin már tavaly is itt játszott Pakson, egy nagyon jó, elképesztően fizikális hátvéd, aki nagyon jól tör be, jól passzol, jól használja a testét is. Emellett a dobószázaléka is feljavult tavaly óta. Az ő megállítása egy külön feladat lesz nekünk is. Ott van még Djordje Drenovac is, aki hármas és négyes poszton is bevethető. Évről évre bizonyítja azt, hogy a DEAC és a magyar bajnokság egyik legjobb játékosa. Mócsán Bálintot is meg kell említeni, akire sok játék épül, jól hozzák helyzetbe, ő maga is élvezi azt, hogy fontos szerepe van támadásban és védekezésben. Williams magas poszton szintén nagyon fizikális játékra képes, jó védő, jól is lepattanózik, nagyon sok kellemetlenséget tud okozni. Szintén a magas pozícióban szerepel Buljevic és Buckles, akik inkább finom kezűek, nem feltétlen a testi erejüket akarják használni a palánk alatt, de mindketten veszélyesek. Fiatalnak számít Neuwirth Bence, aki kitűnő dobó, Kenéz Csaba pedig egy okos irányító, de Högye Patrik is a jövő embere. Ez is azt mutatja, hogy komplett csapatot alkotnak.

Forray Gábor kitért természetesen arra is, hogy miben kell előre lépniük a pénteki meccsen ahhoz, hogy ne forduljon olyan visszaesés, amit a Sopron ellen láthattak a szurkolók. Forray szerint a hazai csapat a mérkőzés esélyese, de úgy utaznak el Debrecenbe, hogy szeretnének bravúrt bemutatni a DEAC ellen.

– Az első fordulóban kétarcúak voltunk a Sopron ellen, fontos lesz most, hogy tartsuk azt a stabil védekezést, ami jellemez minket. Emellett támadásban is együtt, csapatként kell dolgoznunk. Dolgozunk becsülettel, késznek érzem magunkat arra, hogy bravúrt okozzunk akár Debrecenben is péntek este. A hazaiak a mérkőzés esélyesei, ez nem kérdés, de mindenképpen nyerni szeretnénk idegenben is – mondta az esélyek kapcsán Forray Gábor vezetőedző a péntek esti meccs előtt. – mondta az esélyek kapcsán Forray Gábor vezetőedző a péntek esti meccs előtt.

A DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét találkozó pénteken 18 órakor kezdődik a debreceni Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.