Örökrangadóhoz méltónak bizonyult a Dusnok-Nemesnádudvar összecsapás már a kezdés előtt is, ugyanis közel négyszáz néző gyűlt össze a derbire, ráadásul nem is csak a hazai drukkerek vonultak ki támogatni a csapatukat, a létszám közel egyharmadát a nádudvari szurkolók adták.

Végig szoros, küzdelmes mérkőzést láthatott a nagyérdemű, helyzetet nem sokat dolgoztak ki a csapatok, ennek minden bizonnyal az lehetett az oka, hogy egyik fél sem akart hátrányba kerülni. Az első játékrészben inkább a Nemesnádudvar dominált, a második játékrészben pedig a hazaiak. Egyszóval sok ziccer egyik félidőben sem alakult ki, a vendégek kapusa, Tóth Viktor teljesítménye ugyanakkor mégis megsüvegelendő, hiszen ő nagyon sok nehéz helyzetben tisztázott. Ez azonban aligha vigasztalja, hiszen egyetlen egy alkalommal nem tudott menteni, a mérkőzés legvégén. Szabadrúgáshoz jutott a Dusnok, a kaputól 20 méterre.

Bolvári Dávid állt a labda mögé, és lövése a sorfalon keresztül talált utat a vendégek kapujába, így védhetetlen gól volt, és el is döntötte a találkozót, amelyen a Nadwar is nagyon sokat küzdött a pontszerzés érdekében. A mérkőzést három piros lap is színesítette, egyszer hazai, két alkalommal pedig vendégjátékos volt kénytelen előbb az öltözőbe vonulni, de nem volt durva ez a mérkőzés, jobbára azért kapták a piros lapokat, mert nem tudták a játékvezetői ítéletet pókerarccal tudomásul venni. Soha rosszabb derbit, bár a nádudvariakat ez nem vigasztalja.

Dusnok KSE–Nemesnádudvari KSE 1–0 (0–0)

Dusnok, vezette: Minda Róbert (Fülöp József, Tasnádi Dávid)

Dusnok: Tóth L. – Jagicza, Hodován (Novotnik 73.), Báló, Szarka, Bolvári Z., Mindszenti, Bolvári D., Wachtler, Rónai, Jáksó (Eleki 46.). Technikai vezető: Váci István.

Nemesnádudvar: Tóth V. – Huber (Keresturi Timót 70.), Jaksütz (Simon 89.), Magyari, Aladics, Nébl, Vinter Z., Vinter B., Klein. Almási (Berger 91.), Schmidt. Technikai vezető: Simon István.

Gól: Bolvári D. 90. perc.

Kiállítva: Mindszenti a 67., illetve Keresturi Tamás a 21., Nébl a 67. percben.