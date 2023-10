A kecskemétiek eddig alapvetően nem szerepelnek rosszul, hiszen a Dág elleni váratlan fiaskót követően, a MAFC és a Dunaújváros ellen is magabiztos sikereket arattak. Az előző körben a tavalyi ezüstérmes MÁV Előre otthonában sem vallott szégyent a gárda, de három szoros szettben, főleg a rutin hiányának köszönhetően maradt végül alul a tavalyi ezüstérmes otthonában.

A Pénzügyőr az utóbbi években kiemelkedő klubja volt a bajnokságnak, nyáron azonban történtek változások a klubnál, így ez a hegemónia alighanem enyhülni fog ebben az idényben. Ennek már láthatóak jelei, hiszen a PSE ugyan a MAFC és a Miskolc ellen úgymond hozta az elvárható sikereket, de ezt követően két vereség következett. A MÁV Előre otthonában 3–0-ra kapott ki a fővárosi gárda, majd hatalmas csatában, aranyszettben végül hazai pályán a Kazincbarcika ellen is elvéreztek legutóbb. A PSE a hatodik, míg a Kecskemét a nyolcadik helyen áll jelenleg, közel azonos mérleggel.

Deák Márk a MÁV Előre elleni vereség után úgy fogalmazott, csapata játékával és hozzáállásával is elégedett, egyelőre a fiatalságukból fakadóan viszont még hiányzik az a rutin, amivel a végjátékokat a maguk javára tudják fordítani. A PSE ellen rutint ismét lehet szerezni, már csak az a kérdés, sikerül-e ezen fordítani. A PSE tele van a kecskemétiek számára ismerős, tapasztalt játékosokkal, elég csak Kovács Zoltán és Keen Cameron Illés nevét említeni, de nem kell feltartott kézzel pályára lépni.

– Ami a Pénzügyőrt illeti, játszottunk már velük egy edzőmeccset a szezon előtt, az meglehetősen szoros volt. Tegyük hozzá, nem is pörögtek maximális fordulatszámon a játékosok akkor még. A Pénzügyőrnél is sok változás volt, több olyan rutinos játékos is távozott, akiknek köszönhetően jöttek a kiemelkedő eredmények is. Igyekeztem feltérképezni az ellenfelet, megnéztem az eddigi meccseiket. A srácokkal már átbeszéltük, mit is szeretnénk játszani ellenük, videózni is tudtunk a mérkőzés előtt. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a saját játékunkra törekedjünk, illetve mentsük át azt a jó formát erre a találkozóra is, ami az utóbbi három találkozónkon is jellemző volt ránk – mondta bizakodva a találkozó kapcsán Deák Márk, a Kecskeméti RC vezetőedzője.

A Pénzügyőr SE–Kecskeméti RC mérkőzés csütörtök este 18 órakor kezdődik a Kőér utcai sportcsarnokban a fővárosban.