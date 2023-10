A Kecskeméti NKSE ezúttal Ceglédre látogatott, ahol a győzelem reményében léptek pályára esélyesként. Idegenben is magabiztosan kezdte a találkozót a Kecskemét; Czenczik Anna góljával nyitottak a vendégek, aztán Vuletity, Megyesi és Moharos is bevette a hazaiak kapuját, míg a Ceglédből csupán Bujdosó Eszter volt eredményes. A korábban Cegléden védő Szegedi Brigitta sem könnyítette meg a Cápák dolgát, remek védésekkel bizonytalanította el a portáját támadó ellenfeleket. A hazaiak a 6. percben időt kértek, hogy megtörjék a hírös városi­ak lendületét (1–4), a meccs képe alapján ceglédi szempontból a legjobbkor, hiszen Megyesi Milláék ezután hosszú percekig nem tudtak gólt szerezni. A kecskeméti rövidzárlat elegendő volt ahhoz, hogy a félidő derekára egyenlítsen a Cegléd (6–6), ám a KNKSE ritmust váltott; Vuletity, Jámbor-Herceg, Megyesi és Czenczik góljaival újra nagyobb előnyt építettek ki a vendégek. Sokkal kevesebb hibával játszott a Kecskemét, így a 25. perc környékén már kilenc góllal is vezettek a hírös városiak, amiből a félidei szünetre nyolcat meg tudtak tartani (11–19).

Mindkét gárda számára döcögősen kezdődött a második játékrész, az első találat Vuletity révén kecskeméti részről született, a mérkőzésnek ebben a szakaszában hibát hibára halmoztak a csapatok. Gergi Bodor Boglárka és Tóth Patrícia vette hátára a hazai csapatot, ám jelentősen nem tudtak faragni a különbségen, a hírös városiak – ahogy már sokszor – a legjobbkor rázták meg magukat, és a 46. percben tíz gólra hizlalták a különbséget (17–27). Szegedi Brigitta ekkor 41 százalékos hatékonysági mutatóval állt, stabil hátteret biztosítva csapatának. Negyedórával a találkozó vége előtt a mérkőzés lényegében eldőlt, már csak a különbség mértéke volt kérdéses, végül a Kecskemét – esélyeshez méltón – magabiztosan megnyerte a találkozót (20–35).

Az ENUSE továbbra is hibátlan, ám a KNKSE szorosan tapad a második helyen az éllovasra. A vendégek trénere természetesen elégedetten értékelt.

– Igazoltuk a papírformát, a mérkőzés elejétől kezdve, fokozatosan növelve az előnyünket, magabiztos győzelmet arattunk.

Örülök, hogy minden pályára lépő játékos hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE edzője.

A többi NB II.-es mérkőzésen valamivel több izgalomban volt része a nézőknek. A Bácsalmás nagyon nem kezdett jól hazai pályán a K. Szeged ellen, a szünetben ennek a gyenge játéknak meg is volt látszata, hiszen 11–15-re a vendégek vezettek. Fordulás után nagyon akart a hazai gárda, s végül 20–20 után már egyértelműen érvényesült is ez a küzdőszellem. Zsinórban hat gólt dobott Dankó Ervin együttese, mely harmadik sikerét végül 34–26-os sikerrel szerezte meg a női liga H csoportjában. A PVSE ezzel jelenleg a negyedik, tehát nagy csatában a felsőházi tagságért. A férfimezőnyben a Mizse KC az Üllőtől szenvedett váratlan, 30–33-as vereséget hazai pályán. A tavalyi bajnoknak ez már a második veresége az idei szezonban, de továbbra is negyedik helyen áll a Lajosmizse. A Kalocsa a csoportja kiemelkedő riválisához, a Százhalombattához utazott hétvégén. A KKC becsülettel küzdött, sokáig jól is tartotta magát, de az esélyesebb hazaiak már a szünetben 17–13-ra vezettek. Fordulás után már nem tudott kellően felpörögni a Kalocsa, az olló folyamatosan nyílt a felek között, így 37–26-ra a hazaiak nyertek végül. A KKC jelenleg egy ponttal sereghajtónak számít, de egy elmaradt meccse is van az együttesnek még korábbról.

A vármegyei ligában a férfiaknál két igen sima végjátékot hozó mérkőzéssel folytatódott az I. osztály.

Az NJE-Euroscale Group Kiskunhalason nyert 27–20-ra, míg a Kiskunmajsa az STE-t verte meg 42–22-re. A Kiskőrös már jobban megizzadt a Gézengúz UKC otthonában, de 28–31-re végül csak nyertek a vendégek. A Kiskőrös és a Kiskunmajsa továbbra is hibátlan egyelőre.

A nőknél címvédő Nemesnádudvar negyedik győzelmét is megszerezte, ezzel továbbra is vezeti a tabellát, a Kiskunmajsát verték a hazaiak 35–31-re. A Kiskunhalas Kiskőrösön nyert szoros találkozón 19–21-re, míg a Kalocsa a Soltvadkertet gyűrte le 31–26-ra. A TRD Solt első sikerére továbbra is várni kell, igaz, a bajnoki címre is esélyes Mizse KC otthonában nem is szégyen az újoncnak 42–29-re kikapnia. A Nemesnádudvar továbbra is vezet, de a Kalocsa és a Lajosmizse is nagyon tapad a címvédőre.