Nehezen akartak megszületni az első pontok, Karahodzsics két büntetővel viszont megnyitotta a sort. Bazsó révén a házigazda is elkezdte a ponttermelést, amelyre a KTE centere reagált, ezt követően fővárosi kettes után triplák következtek, Kucsera és Djokovic is jól célzott távolról, 8-7. Karahodzsics egalizált, majd Brown hármassal vétette észre magát, amire Lawrence adott válaszokat. Filipovics és Henry 15–13-ra módosította az eredményt, ám Bogues egypontosaival nem sokkal később egál állt a táblán. A sérülésből visszatérő Wittmann hármasával fordított a KTE, viszont Kopácsi keze is elsült a túloldalon, így 18–18 volt az első negyed után az állás.

Sinik kettő plusz egyes akcióval jelentkezett a második etap elején. Bátran vállalkoztak a csapatok, a pontosság viszont elmaradt, végül Reizinger triplája esett be. Sinik sem volt rest, és gyorsan vissza ragadta a Kecskemétnek a vezetést. Honvéd időkérés után Brown talált be, Reizinger pedig a vonalról dobhatott kettőt, 28–26. Lawrence harcolt meg a lepattanóért, és utána határozottan tette vissza a labdát, de Brown kosara után Forray Gábor időt kért, 33–28. Nem törte meg ez a hazai lendületet, 37–28-nál ismét időt kellett kérni vendég oldalon. Nem találta a ritmust a KTE, Peringer ziccerével már tíz fölött volt a differencia a szünetben, 39–28.

A szünet után Filipovic volt távolról eredményes, míg kecskeméti részről Kucsera volt leleményes. Eladott labdából indulhatott a Honvéd, Djokovic tüzelt, így tovább nőtt a különbség. Sportszerűtlen hiba után Lawrence büntetői sikeresek voltak, Wittmann hármasa pedig a legjobbkor érkezett. Bogues verte meg a védőket, majd Lawrence kapott forintos labdát a csapatkapitánytól, így 45–39-re feljött a KTE. Időt kért a látottak miatt a Honvéd szakmai stábja, de ez sem zökkentette ki a KTE-t, és tovább zárkóztak. Hazai pontokat követően Dramicanin büntetőzhetett, ezt követően viszont magához tért a Honvéd, így 55–44 állt az eredményjelzőn a dudaszó pillanatában.

A záró negyedben Brown továbbra is tarthatatlan volt, bele Lawrence próbálta tartani a lépést, némi sikerrel. Wittmann kintről is eredményes volt, de nem tudott tíz ponton belülre jönni a Kecskemét, 61–49. Kopácsi hármasa után jött Forray Gábor időkérése, de ez nem használt. A Honvéd elkapta a fonalat, Brown továbbra is ihletett formávan játszott, így végül 79–67-re nyert a Honvéd.

– Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a Honvédnak. Jó energiával, jól játszottak, ezt sajnos magunkról nem tudom elmondani. Mérhetetlenül csalódott vagyok. Sajnálom a szurkolókat, akik szép számmal elkísértek minket, nem ezt érdemelték. Nekünk most az a feladatunk, hogy ismét azt az arcát mutassa a csapat a következő mérkőzésen, ami jellemző ránk. Ez ezúttal nem így volt – értékelt Forray Gábor, a Kecskemét vezetőedzője.

Budapest Honvéd – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79–67 (18–18, 21–10, 16–16, 24–23)

Ludovika Aréna. V: Benczur (Fodor, Nyilas)

Honvéd: Djokovic 7/6, Brown 24/6, Bazsó 4/3, Hajdu -, Peringer 8. Cs: Reizinger 12/6, Filipovic 9/3, Henry 9/3, Kopácsi 6/6. Vezetőedző:

KTE: Sinik 6/3, Bogues 10, Ivkovic 2, Kucsera 8/6, Karahodzsics 10. Cs: Lawrence 18, Wittmann 9/9, Dramicanin 4, Tóth B. -, Körmendi -. Vezetőedző: Forray Gábor