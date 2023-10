Szó szerint fieszta-hangulatban kezdődött szombat délben a Katonatelep-Bugac találkozó, Katonatelepen ugyanis ezen a napon tartották a szüreti felvonulást, így szokatlanul nagy volt a zsúfoltság a pálya környékén: zeneszó, népviseletek, fogatok, lovak, lovasok, enni-, innivaló, egy egész napos vigasság ígérete várta az érdeklődőket. No meg a bajnoki meccs, amelyet a déli kezdés dacára nagy lendülettel kezdtek a csapatok.

A 8. percben Péntek József ívelt előre szabadrúgásból a vendégek kapuja elé, Kocsis Tamás mintaszerűen ugrott fel fejelni, és mintaszerűen küldte a bal alsó sarokba a labdát, csakhogy lesről. Hazai fölényben telt az első húsz perc, a vendégek ugyanakkor szervezetten védekeztek, olykor vezettek egy-egy ellencsapást. Egy ilyen kontrát követően a 22. percben szöglethez jutott a Bugac. Dömötör Sándor ívelt be lágyan a jobb oldalról, a berobbanó Tóth István fejesét még bravúrral védte Szatmári Zoltán, a hazai hálóőr, a kipattanó labdát azonban Árvai Szabolcs balról, tíz méterről laposa a jobb sarokba lőtte, 0–1. Igyekezett mielőbb válaszolni a hazai gárda. A 24. percben egy védők által kifejelt labdát Kőrös Gábor 22 méterről, kapásból küldött meg a vendég kapura, Petrovics Tamás védett.

A 31. percben veszélyes helyről, a 16-os oldalvonalánál jutottak szabadrúgáshoz a vendégek. Péntek tekert erősen a rövid sarokra, Petrovics vetődve kiütötte a labdát. Három percre rá Szabó Gábor ívelt a félpályáról a hosszú oldalra, az ötös közelébe, Homoki–Szabó Balázst már az is dicséri, hogy egyáltalán be bírta futni a labdát, de ő futtából még egy lövéssel is próbálkozott, a vendégek kapusa azonban ezúttal is mentett. A következő szögletet követően egy jó beadás után Király Tibor fejelhetett, meg is nézhette magának a kaput, de az ötösről leadott fejese nyomán a bal fölső sarok mellett suhant el a labda. A 37. percben Dömötör indította kitűnő ütemben Tóth Tamást, ő vezette egy darabig, majd balról, éles szögből lőtt, nem sokkal tévesztette el a hosszú sarkot. Két percre rá a pontrúgásokból rendre életveszélyes Péntek tekerte be balról, játékostársai a labdát nem érték ugyan el, de a vendégkapust sikerrel zavarták meg olyannyira, hogy ő csak beleérni tudott a labdába, amely így a hálóban kötött ki, 1–1. Jó iramú, kiegyenlített, küzdelmes mérkőzést láthattak a szép számban összegyűlt szurkolók.