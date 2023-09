Az est felvezetéseként zenés produkcióval, a The Sharonz együttes adta meg az alaphangot a programnak. Ezután dr. Homoki Tamás, a KTE Kosárlabda Klub társadalmi elnöke, és Ivkovic Stojan szakmai igazgató értékelték a a legutóbbi évadot, tehették ezt jó hangulatban és pozitívan, hiszen kiválóan helytálltak Forray Gábor tanítványai, négy közé jutottak a Magyar Kupában, és a 7. helyet szerezték meg a rájátszásban. A keret nem változott sokat, így ennek tudatában a következő évben is joggal bizakodhat majd a társaság egy hasonlóan jó eredményben akár.

A szakmázás után rendhagyó pillanatok következtek, hiszen hagyományteremtő szándékkal az év játékosa díj került átadásra. Miközben sorolták hosszasan a közönségkedvenc érdemeit, már többen kitalálták, kiről is lesz szó, és nem tévedtek, Karahodzsics Kemalt szólították fel a színpadra fényjáték közepette. A díjat dr. Homoki Tamástól és Ivkovic Stojantól vehette át a magyar válogatott center, a klub történetében elsőként. Karahodzsics Kemal 12 évell ezelőtt érkezett meg Kecskemétre, légiósként csak és kizárólag a kecskeméti színeket képviselte ebben az időszakban, ezalatt 354 tétmeccset játszott már le. Többször szerepelt a magyar válogatottban is, legutóbb a nyári olimpiai selejtezőkön is ott volt még.

A műsor folyamán természetesen folyamatosan sorsolták ki a különböző nyereményeket, illetve a kedvencekkel is találkozhattak a drukkerek, egy-egy fotó vagy aláírás kedvéért. Az eseményen azt is bejelentették, hogy a két névadó szponzor, a Duna Aszfalt és a DTKH is marad a csapat mellett, Tóth László, a Duna Aszfalt, míg Agatics Roland a DTKH képviseletében ünnepélyesen aláírták a 2023/2024-es szezonra szóló támogatói szerződéseket. Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia is személyesen tisztelte meg a rendezvényt. Bátorító és támogató beszédével indította útjára a csapatot az előttük álló szezonra, majd Wittmann Krisztián csapatkapitány névre szóló mezzel lepte meg.

A kecskemétiek számára ezzel tulajdonképpen elindult az új idény, hiszen szombaton 18 órakor ugyan még a Szeged elleni főpróba vár a gárdára hazai pályán, de szeptember 29-én, pénteken 18 órakor már jön a Sopron elleni idénynyitó az alapszakaszban, melyre a Messzi István Sportcsarnokban kerül majd sor.