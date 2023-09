Szomszédvári derbiről lévén szó, természetesen egyik csapat sem veszi felvállról a rangadót, nagyon készülnek a találkozóra, mert ez egy igazi presztízs mérkőzés lesz a két csapat között. A szomszédvári derbikkel kapcsolatban mindig megállja a helyét az a kijelentés, hogy a tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül rangadó egy-egy adott párosítás. Jelen esetben azonban a tabellára tekintve is száz százalékig kiérdemli a rangadó minősítést ez a mérkőzés, hiszen a tabellán a Soltvadkert jelen pillanatban a második, a Kecel pedig a harmadik helyen áll. A Vadkert ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így a vesztett ontok tekintetében bőven megelőzi a jelenlegi éllovas Kunbaját.

Molnár Lászlótól, a soltvadkertiek edzőjétől azt kérdeztük, hogy milyen személyi változások történtek a csapat háza táján a nyár folyamán.

– A nyári átigazolási időszakban több játékos is érkezett hozzánk. Faddi Dávid és Angeli Tamás Jánoshalmáról, Gráczer Máté Sárosdról, Hauk Martin Mélykútról, Vida Kristóf Budaörsről, Áman Áron pedig Dunaföldvárról. A távozók között van Szabó Norbert, aki abbahagyta a labdarúgást, Nna Nna Edouard Villy a Híros ÉP-be, Katona Gergő a Kecskeméti LC-be, Huszti Dániel Ausztriába, Rácz Tamás pedig Kiskunmajsára igazolt. Megmondom őszintén, mi a nyár elején nem terveztünk ekkora változásokat, de ezt hozta az élet, igyekeztünk lereagálni a váratlan kihívásokat. Egyelőre úgy fest, hogy nem is eredméntelenül. Kétségtelen, hogy az idén jól kezdtük a bajnokságot, de ez még nem jelent semmit. Azt szokták mondani, hogy a tyúkokat este számolják meg. Az előző bajnokságban a hetedik helyen végeztünk, a mostaniban szeretnénk előre lépni. Az eredetileg kitűzött célunk tehát az volt, és ez most a háromból három megnyert mérkőzést követően sem változott, hogy a bajnokság végére az első hatban legyen benne a csapat.

A hétvégi Kecel elleni rangadóval kapcsolatban a következőket nyilatkozta Molnár László: – Tavaly három mérkőzést játszottunk a Kecellel, mert a Magyar Kupában is ők voltak az ellenfeleink, és mind a három alkalommal kikaptunk tőlük. Ebből kifolyólag így egyrészt tartunk a vasárnap délutáni mérkőzéstől, ugyanakkor tiszteljük az ellenfelünket, és mindennek a tetejébe a Kecelnél is történtek változások, némileg hasonló koreográfia szerint, mint nálunk, mármint a változások váratlanságát tekintve, és úgy fest hogy ők is jól reagáltak a kihívásokra, és ők is jól kezdték az új bajnokságot. Jó mérkőzést várunk, amelyen nyerni szeretnénk, de tisztában vagyunk az ellenfelünk képességével, erősségével. Így aztán nem gondoljuk azt, hogy mi lennénk a mérkőzés esélyese. Azt gondolom, hogy két egyenrangú fél mérkőzése lesz ez a rangadó, és ez a megállapítás – az egyenrangú feleket illetően – véleményem szerint tulajdonképpen az egész vármegyei első osztályú bajnokságra igaz. Nagyon kiegyenlített lett a mezőny, ami jót tesz mindenkinek. Nincs letudott meccs, bárki bárhol nyerhet, kis szerencsével pedig különösen – fűzte hozzá Molnár László.

A Kecel is jól kezdte a szezont, mert három forduló után hét pontot gyűjtött. A csapat nagy része kicserélődött, kilencen érkeztek, hatan pedig távoztak. Mind a kezdő csapat, mind pedig a kereten belül ez nagyon jelentős. – Elég későn állt össze a kezdőcsapat, ehhez kellett pár hét mondta Vata Zalán a csapat játékosa. Minket is meglepett a három mérkőzésből szerzett hét pont. A negyedik fordulóban vereséget szenvedtünk a Kiskunfélegyházától, de szégyenkezni valónk nem volt. Igaz, a második góljuk potya volt és a harmadikban is hibáztunk, és az végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát. Bár 1–3-nél két alkalommal is csak a kapussal álltunk szembe, és ha azokat belőjük, akkor vissza tudtunk volna jönni a meccsbe. Utána pedig bármi lehetett volna. Még nem lehet azt mondani, hogy kész csapat vagyunk, de vannak olyan labdarúgóink, akik sokat hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy a hétvégi Soltvadkert elleni mérkőzésen mifelénk billenjen a mérleg nyelve, mondta Vata Zalán az egyesület elnöke.

– A vasárnapi Soltvadkert elleni rangadónál mi vagyunk kicsit eredmény kényszerben, mert ők a harmadik mérkőzésüket is behúzták Baján. Ugyan úgy készülünk el.