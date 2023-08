A 6. percben a mérkőzés első helyzetéből rögtön gól született, a vendégek rúghattak szögletet és a kapu előtti kavarodásnál Colley és Plsek főszereplésével átjutott a labda a gólvonalon, azonban a VAR hosszas vizsgálódás után les miatt érvénytelenítette a találatot. A következő próbálkozásra a 20. percig kellett várni, ekkor Colley dőlt rá jól a labdára, éles lövését viszont magabiztosan fogta a KTE kapusa, Varga Bence. A félidő felénél a nagy meleg miatt ivószünetet rendelt el a játékvezető, és ezt követően megszületett az első kecskeméti gól. Horváth húzott meg egy cselt a tizenhatoson belül egy kicsiben elvégzett szöglet után, Slagveer szabálytalankodott vele szemben és a jogos büntetőt a 31. percben Nagy belőtte (1–0). Többször is állt a játék sérülés vagy pontrúgás miatt, így a bíró tíz percet hosszabbított az első játékrész végén, de ez a sok idő nem is telt el eseménytelenül. Előbb Belényesi hibája után Colley léphetett ki ziccerben, de Varga nagyot védett, majd a hosszabbítás 8. percében megduplázta előnyét a Kecskemét. Ekkor Tóth harcolt ki újabb büntetőt és ezúttal Horváth értékesítette a tizenegyest (2–0). A maratoni hosszúságú, majd egyórás első félidő végén Batik veszélyeztetett szöglet után, de a szünetig több gól már nem esett.

A második félidő első percében egyből szépítési lehetőséghez jutott a Puskás, ugyanis Belényesi Colley elleni szabálytalanságáért a vendégek is tizenegyest kaptak, amit Plsek belőtt (2–1). Szinte azonnal a középkezdés után Horváth került helyzetbe a túloldalon, ám kiszorított szögből az oldalhálóba lőtt. Az 56. percben a Puskás védője, Szolnoki csúsztatott meg egy beadást, a labda veszélyesen ment el keresztben. Az ellentámadásnál remek kontra után ismét betalált a Kecskemét, Zsótér fejjel kiválóan hozta helyzetbe Horváthot, akinek a tizenhatoson kívülről eleresztett bombája védhetetlennek bizonyult Markek számára (3–1). A 65. percben Levi szabadrúgása szállt fölé éles szögből ezt követően. Két perccel később azonban végleg eldőlt a három pont sorsa, miután Horváth kiváló cseleit és lapos beadását követően Tóth az üres kapuba passzolt (4–1). Belül az utolsó tíz percben Zsótér fantasztikus indítása után megint Horváth vezethette rá a védelemre a labdát, majd megjátszotta Tóthot, akinek a lövését blokkolták a felcsútiak. Az eredmény a végéig már nem változott.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Az első félidőben nem az történt a pályán, amit szerettem volna. Az eredménynek persze örültem, de reálisan néztem a mérkőzést és a Puskás nagyon sok helyzetet dolgozott ki. A két tizenegyesünk jogos volt, és annak viszont örültem, hogy az első előtt bejött a szögletvariációnk. A szünetben rendeztük a sorokat, és úgy éreztem, Zsótér Donáttal erősödni fog a játékunk. A második játékrész elején azonban egy elkerülhető szituáció után ellenfelünk is büntetőt lőhetett. A szépítő gól után viszont már az történt, amit az öltözőben megbeszéltük. Fokozni tudtuk a tempót, jól találtuk meg Horváth Krisztofert, aki kiválóan bontotta meg a Puskás védelmét. Ez volt a döntő ezen a mérkőzésen, hiszen támadónk minden gólban benne volt. Krisztofer hosszútávon is nagy értéke a magyar labdarúgásnak. Az eredmény talán túlzó, de a győzelmünk megérdemelt. Ma nekünk több minden sikerült a pályán, mint a Puskás Akadémiának. A meccs hősei a szurkolók, akik ilyen melegben is végig buzdítottak minket, nagyon köszönöm ezt nekik.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez! Köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen nehéz időjárási körülmények között is kilátogattak. A nagy meleg ellenére mindkét csapat jó tempóban játszott. Jól kezdtünk, de az első percekben szerzett gólunkat elvette a VAR. Ez már a harmadik meccsünk, amikor a videóbíró vett el tőlünk gólt. Sajnálom, hogy így alakult az első félidő, mert két szerencsétlen helyzet után kapott a KTE két tizenegyest, míg nálunk a center, Colley tiszta ziccert hagyott ki. A hazai alakulat akcióból először az 56. percben találta el a kapunkat. Főleg a jobboldali védekező teljesítményünkkel és új játékosunkkal, Quentin Maceiras-szal voltam elégedetlen. Tőle sokkal többet várok, mert nagyon rutinos futballista. 2–1-nél még láttam esélyt arra, hogy visszajöjjünk a meccsbe, de a harmadik gól megpecsételte a sorsunkat. A helyzetkihasználásban egyértelműen fejlődnünk kell.

Kecskeméti TE – Puskás Akadémia FC 4–1 (2–0)

Kecskemét, 2786 néző, Vezette: Bognár Tamás (Aradi József, Belicza Bence Péter)

KTE: Varga B. – Nagy K. (Májer 70.), Iyinbor (Szabó 40.), Belényesi, Szalai, Leoni – Vágó, Szuhodovszki – Szendrei (Zsótér 46.), Horváth (Nagy O. 82.) – Tóth B. (Pálinkás 82.). Vezetőedző: Szabó István

Puskás Akadémia: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati, Maceiras – Batik (Favorov 73.), Plsek – Levi (Ominger 69.), Corbu (Gruber 69.), Slagveer (Komáromi 33.) – Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gólszerző: Nagy K. (31. – tizenegyesből), Horváth (45+8. – tizenegyesből, 57.), Tóth (68.), ill. Plsek (46. – tizenegyesből)