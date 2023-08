Három székelyföldi megyét és mindhárom megyeszékhelyet is érintette az augusztus 9–12. között tizenhetedik alkalommal megrendezett Székelyföldi Körverseny (Tour of Szeklerland). A négy napos eseményre kilenc ország 108 kerékpárosa nevezett, köztük az MBH Bank Cycling Team is. A négy nap alatt összesen 423,5 kilométert kellett teljesíteniük a bringásoknak, hogy eldöntsék, kik a legjobbak. Az első napon 4,5 kilométeres prológ várt a rájuk Sepsiszentgyörgyön. A másodikon a Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda közti 115 kilométeres távot kellett teljesíteniük. A harmadikon kicsit hosszabb távot kellett tekerniük, a Csíkszereda-Marosvásárhely közötti táv158,6 km volt. Az utolsó napon Marosvásárhelyről indultak, és Csíkszereda volt a cél, ahol a táv 145,1 kilométer volt.

– Nekünk kecskemétieknek nagyon fontos volt az, hogy két testvárosunkat is érintette az útvonal, még pedig Marosvásárhelyt és Sepsiszentgyörgyöt – mondta Sáfár Tamás az MBH Bank Cycling Team egyesület sportigazgatója.

– Nagyon különleges érzés volt az, ahogyan fogadtak bennünket. Az utak mentén amikor látták a magyar autónkat drukkoltak nekünk, magyar és székely zászlót lengetve. Teljesen libabőrösek lettünk tőle. Az eredeti célunk az volt, hogy a legjobb magyarnak járó pólót megszerezzük minimum egy napra, vagy akár az egész versenyre. Ez a második szakaszon már egyértelművé vált, hogy nem fog sikerülni, mert Karl Ádám, az Epronex-Hungary versenyzője már az első napon jelezte, hogy nagyon jó formában van. Megpróbáltunk neki segíteni, így a verseny végén összetettben a hetedik helyen végzett. Végig nagyon nagy tempót mentek a versenyzők, negyven kilométer fölötti átlagot tekertek. Az utolsó szakaszon a legjobb bringásunk, a 19 éves Mórocz Barnabás nagyon jó formát mutatott, a 145 kilométeren kétezer méter szintkülönbségen, majd nem 43 kilométer per órás átlagot ment, és ez is csak a harmincadik helyhez volt elegendő. Ez azt jelentette, hogy nagyon gyors volt a tempó. Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert a legfiatalabbak mi voltunk ebben a mezőnyben. Ezen a versenyen is rengeteget tanultunk, és jövőre nagyobb álmokkal jövünk vissza. Amióta UCI (Union Cycliste Internationale) versenyekre járunk, három éve, most fordult velünk először az, hogy hegyi és sprint pontokat is tudtunk szerezni. Az előzőt Mórócz Barnabás, az utóbbit pedig Orosz Bálint révén. El kell mondanom azt is, hogy a marosvásárhelyi Málnási Attilát bevettük a csapatba, aki nagyon sokat segített nekünk, mert a pályát a kanyarokat nagyon jól ismerte. Ő is nagyon fiatal még, 25 éves, de a tapasztalata sokat segített nekünk. A csapatok egyébként öt főből álltak. Mi Mórocz Barnabással, Válint Attilával, Orosz Bálinttal, Sidló Dániellel és Málnási Attilával vettünk részt a versenyen – tette hozzá Sáfár Tamás.