A kezdés után nem csak ismerkedett egymással a két csapat, hanem igyekeztek rögtön nyomás alá is helyezni az ellenfelet. Az első nagy ziccert a Baja dolgozta és hagyta ki – legalább kétszer. Németi vágtatott el a jobb oldalon, remekül adott középre, Nébl balról, tíz méterről megnézte a hosszú sarkot, lapos lövése a kapufáról pattan vissza az ötös tájékára. Kerezsi reflexszerűen rászúrta a labdát, az egy védőről a léc fölé pattant. A ziccert követően kemény, férfias küzdelem folyt a pályán. A 14. percben a hazai Farkas András nagyszerű labdával ugratta ki Maczelkát, utóbbi jobbról, 18 méterről megpróbálta egyből elemelni a kifutó bajai kapus mellett, Sztruhák remek érzékkel mentett. Az ellentámadás végén ismét Nébl lőhetett balról, kemény lövését Farkas Gaszton vetődve ütötte szögletre. A félidő derekán Gréczi végezhetett el szabadrúgást balról, a 16-os sarkáról, nem sokkal tekerte a hosszú alsó sarok mellé a labdát. Négy percre rá ismét Farkas András varázsolt, a félpályáról szinte rárajzolta Parázs lábára a labdát, aki szépen vette le, egy vendégvédő azonban közbelépett. Gréczi kisvártatva jobbról lőtt, 25 méterről, veszélyes bombáját Sztruhák vetődve ütötte szögletre. A 33. percben Gréczit ugratták ki a hazaiak, Sztruhák ezúttal is remek ütemben jött ki menteni. Három percre rá ugyanez volt a szereposztás, Sztruhák újra utolsó emberként szabadított fel. A 38 percben Gréczi jobbról, a 16-os sarkáról végezhetett el szabadrúgást, nem sokkal durrantott a hosszú fölső sarok mellé. A 40. percben a Baja jutott szabadrúgáshoz, balról, a kaputól 30 méterre. Nébl nagy lövést eresztett meg jobbal, Farkas vetődve hárította a jobb sarokba tartó labdát. Az első játékrészben a bajaiak elsősorban kijátszani igyekeztek a hazai védelmet, a hazaiak pedig a félidő második felében pontosságuknál fogva egyre veszélyesebb indításokkal operáltak.

Megjött a kedve a tért ölelő indításhoz Baladinnak is, aki a második játékrész 4. percében hatalmas keresztlabdával kereste és találta meg Németit, ő jobbról remekül adott középre, a középen érkező Nébl kemény, lapos lövését Farkas Gaszton bravúrral mentette. Enyhe bajai fölény jellemezte a második játékrész elejét. Az 55. percben egy hazai kontra végén Gréczi adott be balról, Balog Ferenc berepült, meg is lőtte a labdát, de irányítani már nem tudta, így az fölé szállt. Három percre rá ismét Gréczi végzett el szabadrúgást, a bal fölső sarok mellé lőtt. A 70. percben Nébl tüzelt balról a hosszú alsó sarok irányába, Farkas Gaszton fogta a labdát. Tipikus egygólos mérkőzés, merült föl a nézőkben, ha egyáltalán meglesz az az egy, követte a felvetést azonnal a kétely is. A második ivószünet is megvolt, és igazi ziccerekkel nem borzolták ugyan a kedélyeket a csapatok, de továbbra is óriási közdelem folyt a pályán. A 82. percben egy jobb oldali, hazai beadást követően Balog fejét találta meg a labda, ő nem sokkal fejelt a jobb alsó sarok mellé. Nem volt egyszerű feladat egyszerre az eredményre is vigyázni, ugyanakkor megkísérelni bevinni a győztes találatot, de mind a két csapat ezen volt a hosszabbítás harmadik percének a végéig. Mindkét fél csak a feladat egyik felét tudta teljesíteni. Gól tehát nem esett, de végig szórakoztató és kiegyensúlyozott mérkőzést láthattak a a szurkolók, és két olyan csapatot, amely a nagy meleg dacára is végig bírta erővel és akarattal.

Nagy Krisztián, az SC Hírös-Ép edzője: – Ez a Baja a vármegyei első osztály egyik legjobb csapata, és mi újoncként derekasan helytálltunk ellenük. Nem játszottunk alárendelt szerepet, pontosan ugyanannyi helyeztünk volt nekünk is, mint nekik, úgyhogy egy kemény, kiegyenlített mérkőzésen született egy igazságos döntetlen. Az végig benne volt a játékban, hogy bármelyik csapat nyerhet 1–0-ra, hiszen tipikus egygólos meccs volt ez, de így, hogy nem esett gól, mind a két fél méltán elégedett lehet az egy ponttal.

Koch Tamás, a Bajai LC edzője: Nagy küzdelem folyt a pályán, de ahhoz, hogy nyerni tudjunk, a kapu előtt határozottabbnak kell lennünk. Összességében igazságos a döntetlen. A mérkőzés elején egy támadásból háromszor is szerezhettük volna gólt, azt követően azonban igencsak akadozott a támadójátékunk. A Kecskemét nagyon jól küzdött, a mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltak. Ahhoz, hogy mecset nyerjünk, gólt kell rúgni. Ez ma nem jött össze, volt ugyan néhány lehetőségünk, de még több helyzetet kell kialakítani ahhoz, hogy győztesen hagyhassuk el apályát.

SC Hírös-Ép Egyesület–Bajai LC 0–0

Kecskemét, vezette: Bartucz Tamás (Kucsora Máté, Kiss Dávid)

SC Hírös-Ép: Farkas G. – Miskolczi, Farkas A., Maczelka (Szász 89.), Balog, Patvaros, Parázs (Szakter 87.). Nemesvári, Gréczi, Horváth Z., Nna nna. Vezetőedző: Nagy Krisztián.

Bajai LC: Sztruhák – Feéhr, Németi (Megyri 57.), Bölcskei, Kerezsi (Szolga 57.), Nébl (Lóki 90.), Csiki (Dózsa 86.), Bányai, Baladi, Mezőfi (Urlauber 76.), Szeibert. Vezetőedző: Koch Tamás.

Sárga lap: Patvaros 35., Farkas A. 66., illetve Fehér 20., Csiki 53., Báyani 58., Szolga 77., Lóki 90.