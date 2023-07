A 460 fős mezőnyben ott voltak a KB Autoteam SE Szitakötők Gyorstollas Szakosztály versenyzői is, akik közül Antal Zoltán két dobogós helyet is megszerzett, míg az U18 fiú páros kategóriában Kovács Marcell ezüstérmet nyert, a fiú U16 egyéni kategóriában pedig bronzérmet. A versenyzők most a kiskunhalasi nemzetközi 9. Beachminton versenyre készülnek, amit július 29-én, a halasi strandon rendeznek meg, és ahol amatőr versenyzők is részt vehetnek.