Szankon évtizedes múltja van a tekének, mert a sportegyesületet 1946-ban alapították. A klub három szakosztályt működtet: labdarúgó, teke és tenisz, közülük a legsikeresebb a tekecsapat, akik most megnyerték az NB I. Keleti csoportját, és így jogot nyertek arra, hogy a következő bajnokságban már a Szuperligában játszanak. A kezdetekben a nők arattak szenzációs eredményeket, és ott voltak a legjobbak között, 1994-ben, 1998/1999-ben, 2003/2004-ben és 2004/2005-ben is. Sajnálatos módon ezt követően már nem neveztek, és azóta csak a férfiak képviselik Szankot a nemzeti bajnokságban. A 2022/2023-as bajnokságban ők is bizonyították, hogy ott a helyük a legjobbak között. Ezzel történelmet is írtak, mert még soha nem játszottak a Szuperligában.

A szanki tekecsapat az utolsó bajnoki mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás

Ha belegondolunk, akkor a teke nem egy népszerű sportág, de éppen ezért lehet kiemelkedő eredményt elérni benne, ha egy jól összeszedett csapatról van szó. A szanki férficsapat bebizonyította, hogy méltók az elődökhöz. Már a bajnokság befejezése előtt két fordulóval biztos volt az, hogy feljutnak a Szuperligába, mert öt ponttal többet gyűjtöttek, mint a második helyezett. Teljesen amatőrökről van szó, mert mindenki munka vagy tanulás mellett, kedvtelésből űzi ezt a sportot. Az évek során összeért a csapat, de nemcsak összeért, össze is kovácsolódott. Ez is közrejátszott abban a sikerben, amit most elértek. Egy kistelepülés, mindössze 2500 lélekszámú életében ez szenzációs eredmény. A történtekről és a feljutásról Cserényi Lajos szakosztályvezetővel beszélgettünk.

– A női csapat megszűnésével már csak mi, férfiak visszük tovább településünk hírnevét, meséli a szakosztályvezető. – Kezdetben az NB III.-ban, majd az NB II.-ben játszottunk, az utóbbi években pedig az NB I.-ben. A 2022/2023-as bajnokság végén mi bizonyultunk a legjobbnak az NB I. Keleti csoportjában, és feljutottunk a Szuperligába. Óriási öröm ez számunkra. A játékosok egy része szanki, de más településekről is vannak sportolóink. Összesen tizenhárom fő alkotja a csapatot, amiből négyen ifjúsági korúak. Egy mérkőzésen ugyanis hat felnőtt és két ifjúságinak kell dobni. Az NB I.-ben tizenkét csapat szerepelt a Keleti csoportban, a Szuperligában pedig tíz lesz. Ha ki kellene valakit emelni a csapatból, akkor Tóth Bagi Józsefet emelném ki, mert végig kiegyensúlyozottan játszott. Egyébként a csapat nagyon összetartó, vannak idősebbek, de középkorosztályhoz tartozók is, és természetesen az ifjúságiak. Korábban egy négysávos, bitumenes pályánk volt, hat évvel ezelőtt viszont építettek egy újat, ami minden körülményeknek megfelel, és akár nemzetközi mérkőzéseket is lehet rajta játszani.

Cserényi Lajos elmondta még, hogy az önkormányzat támogatja őket, és most, hogy felkerültek a legmagasabb osztályba, remélhetőleg sikerül majd egy másik szponzort is találni, bár ezt eddig még nem tisztázták le, mert nem olyan régen lett vége a bajnokságnak.

A Szuperligában azt tervezik, hogy mindjárt az első bajnokság végén ne essenek ki, hanem majd a következő évben, években is ott legyenek. Ehhez terveznek erősítést, de még ez sincs teljesen kialakulva. A szeptember 2-án kezdődő bajnokságig azonban van még idő.

A Szuperligában nincs olyan kis csapat, mint a szanki. Mind nagyváros egyesületei. Ezért is nagy jelentőségű az, hogy most a legmagasabb osztályban játszhatnak majd. Eddig kedden és csütörtökön edzettek, vasárnap pedig a bajnoki meccseket játszották. Ez annyiban fog most változni, hogy nem vasárnap, hanem szombaton lesznek a mérkőzések. Kis nyári szünet után a felkészülést el fogják kezdeni. Bár nem szerepeltek még a Szuperligában, attól függetlenül ismerik a mezőnyt, mert náluk olyanok is játszanak, akik szerepeltek már a legmagasabb osztályban.

Az NB I.-et megnyerő csapat tagjai: Cserényi Lajos szakosztályvezető, Iványi László, Gál Zoltán, Kállai Zoltán, Mózer László, Rávai Viktor, Tóth Bagi József, Tóth Bagi Róbert, Végh László, Forczek Zsombor, Pekker Norbert, Pekker Róbert, Monostori Márk.