Nyáron alaposan átalakult az SG Kecskemét Futsal kerete, hiszen hat érkezőre (Fekete Márk, Krajcsi Bence, Szabó Ábel, Suscsák Máté, Nemanja Milosavljevic, Aleksandar Tomic) összesen hét távozó (Mánya Szabolcs, Darko Ristic, Öreglaki Norbert, Nyerges András, Dávid Richárd, Hadnagy István, Maico) jutott, mostanra azonban kialakult a 2023/2024-es szezon névsora.

Kialakult emellett a bajnoki program is, a kecskemétiek augusztus 14-én (hétfőn) hazai környezetben az Aramis ellen kezdenek az alapszakaszban, majd még azon a héten, pénteken már a Nyírbátor vendégei lesznek. A 12 csapatos alapszakaszban most is kétszer találkoznak majd egymással a klubok, ezt követően feleződik meg alsóházra és felsőházra a mezőny. A kecskemétiek legutóbb a felsőházban szerepeltek, erről aligha akarnak lemondani a 2023/2024-es kiírásban sem. A kezdési időpontokat később határozza meg az MLSZ, ám az nem kérdés, hogy továbbra is a Messzi István Sportcsarnok lesz a ScoreGoal otthona az NB I-es meccseken.

A 2023/2024-es férfi futsal NB I. mezőnye: Aramis SE, DEAC, Haladás VSE, Maglódi TC, Magyar Futsal Akadémia, MFC Berettyóújfalu, Nyírbátori SC, Nyíregyháza, PTE-PEAC, SG Kecskemét Futsal, Újpest FC, Futsal Club Veszprém.

A kecskemétiekhez kapcsolódó hír, hogy három játékosuk is meghívót kapott a magyar válogatott edzőtáborába, melyet július 28-30-ig tartanak majd Budapesten. A ScoreGoal-t Pál Patrik, Kajtár Mátyás és Fekete Márk képviseli majd.