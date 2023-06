A ScoreGoal Kecskemét U17-es és U20-as számára is közeleg a bajnokság vége, a férfi futsal utánpótlás országos bajnokság zárófordulóját a hétvégén vívják, Móra Viktor két csapata korábban elmaradt mérkőzést pótol szerdán. Az U17-es csapat, amelynek matematikailag még akár a dobogóra is van lehetősége odaérni, 16 óra 30 perckor kezdi meg a meccsét a hajdúságiakkal szemben a Dunszt Ferenc Tornacsarnokban. A kecskemétiek 46 ponttal állnak a 4. helyen, a debreceniek 36 ponttal a 7. helyen állnak. A hírös városi futsal egyesület U20-as csapata a 6. a bajnoki tabellán, a Debrecen ebben a korosztályban a 11. helyen áll. A ScoreGoal U20-a csapata akár még előzhet is a záróforduló előtt, ha ezt a mérkőzését sikeról megnyernie. A találkozó 18 órakor kezdődik, szintén a Dunszt Ferenc Tornacsarnokban.