A Kecskeméti TE a tavaszi szezonban, főleg az utóbbi hetekben kifejezetten jó formában van, ez annak ellenére is igaz, hogy legutóbb 3-2-es vereséget szenvedett hazai pályán a Paks elleni rangadón. Bár a vereség fájó, a lila-fehérek már előre tekintenek, hiszen a Honvéd hatalmas motivációval fog pályára lépni.

– Ugyanúgy felkészültünk a Honvédból is, mint összes többi ellenfelünkből, kielemeztük őket, megvan az alkalmazott taktikánk is. A legfontosabb az volt a héten, hogy fejben is rendbe tegyük magunkat, ami szerintem sikerült is. Maximális koncentrációval fogunk belemenni a mérkőzésbe, szeretnénk jó eredményt elérni a Honvéd otthonában – mondta a Kecskeméti TE védője, a Paks ellen is gólt szerző Szabó Alex, aki már másodjára volt eredményes a szezonban.

A Honvéd hosszú ideje a piros vonal alatt, a kieszőzónában tartózkodik, azonban semmi sincs veszve számukra, hiszen a már bennmaradó pozíciót birtokló Fehérvár csak egy egységgel előzi meg őket. A kispestiek legutóbb Kisvárdán játszottak 2-2-es döntetlent. A két együttes ebben a bajnokságban még nem bírt egymással korábban, a fővárosban nem született gól ősszel, majd idén februárban 2-2 lett a végeredmény Kecskeméten.

– Színtisztán előttem vannak mindkét mérkőzés eseményei. Összességében elmondható, hogy nem ezek voltak a legjobb meccseink a szezonban, de bízom benne, hogy ez most változni fog. Kiélezett találkozó várható most is, de ha rendben leszünk, akkor bizakodva léphetünk pályára a Bozsik Arénában – tette hozzá Szabó Alex.

A Kecskemét jelenleg a dobogó második fokán áll, és továbbra is stabil előnye van, de a hátralévő négy mérkőzésen még sokat kell tenni ahhoz, hogy éremmel fejezhessék be a szezont a lila-fehérek. A Paks, a Debrecen és a Puskás Akadémia is nagy erőkkel követi a hírös városiakat.

– Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mindannyian egy irányba húzunk, szeretnénk elérni a nagy célt, megvalósítani az álmunkat, amit a dobogó jelentene. Ezért mindent meg is fogunk tenni, nagyon várjuk ezt a négy mérkőzést, melybe ugyanúgy beletesszük a maximális munkát a magunk részéről – tette hozzá Szabó Alex a hátralévő fordulókkal kapcsolatosan.

A Budapest-Honvéd–Kecskeméti TE bajnoki mérkőzés péntek este 18 óra 30 perckor kezdődik a kispesti Bozsik Arénában.