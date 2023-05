Remekül kezdett a Kecskemét, és két ziccer után Wittmann triplájával már 0–7 állt az eredményjelzőn. Molnár révén a Sopron is megszerezte első kosarát, 2–7. Karahodzsics a palánk alatt volt határozott, majd egy hazai homályt követően Dramicanin tempója hullott be, 2–11-nél időt kért az SKC. Az amerikai Joseph vezényletével indította meg a zárkózást a házigazda, majd a vezetést is átvették, 12–11. Sitku kintről, Joseph tempóból volt eredményes, 17–12-nél Forray Gábor rendelte magához tanítványait. Pillanatok alatt sikerült visszajött a hírös városi alakulat, Tóth Barna trojkájával 19–19-re módosult az állás. Az etapot Karahodzsics büntetői zárták, 19–21.

Townes zsákolására Molnár válaszolt, majd Dramicanin volt pontos távolról, 21–26. Elkapta a fonalat a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és Wittmann újabb hármasával tíz fölé növelték fórjukat, 21–32-nél a Sopron taktikai értekezletet tartott. Kiss Dávid brillírozott a hírös városiak részéről, és növelte tovább csapata előnyét, 23–36. Joseph és Sitku vette hátára a Sopront, és bejöttek tíz egység alá, 29–38. Fazekas jelezte azonban számukra, hogy ez csak átmeneti állapot, 29–41. Igyekezett faragni a hátrányból a Sopron, Ivkovic hármasával visszaállt a tíz pontnyi különbség, 36–46, a szünetre végül 39-48-cal vonulhattak a csapatok.

Fordulás után Sitku keze sült el távolról, majd Molnár közelebbről dobott kosarat, 44–48. Karahodzsics és Townes révén a KTE is elkezdte a pontgyártást a harmadik felvonásban, 46–54. Dramicanin remekül állt bele a triplába, 48–57. Supola pillanatai következtek, és 55–60-ra hozta fel a Sopront. Kiss Dávid volt aztán résen, és büntetőkből, majd akcióból is betermelte a fontos pontokat, 56–64. Csendes kettesére Tóth Barna reagált, 58–66. Wittmann passzából Karahodzsics a gyűrű alól, a túloldalon Csendes kintről termelte be a labdát, így 61–68-cal jöhetett az utolsó tíz perc.

Karahodzsics és Townes növelte a KTE előnyét, 61–72. Csendes köépztávolijára Ivkovic a sarokból adott csattanós választ, 63–75. Rohamott indított a házigazda, és támadásaikat rendre jól fejezték be, 70–75-nél Forray Gábor időt volt kénytelen kérni, hogy rendezzék a sorokat. Tóth Barna bátran tört be a védők gyűrűjében, majd Kiss Dávid is megnyugtató kétpontost jegyezhetett a negyed derekán, 70–79. Josep hármasa a palánkról vágódott be, míg Molnár a palánk alatt dolgozott meg a kosaráért, 75–79. Wittmann tempóját Dramicanin triplája követte, 75–84. Időt kért a soproni alakulat. Sitkunak köszönhetően lopta a távolságot az SKC, 78–84. Egy-egy kettes után Takács tette izgalmassá a végjátékot, 83–86. A maradék néhány másodpercben viszont taktikusan kosárlabdázott a Kecskemét, és megnyerte a szezon utolsó összecsapását, és így a 7. helyen végzett a szezonban.

– Szeretnénk köszönetet mondani a játékosaimnak, kollégáimnak – kezdte az értékelését Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Köszönöm továbbá a szponzoroknak, Kecskemét városának, hogy ebben a szezonban is biztosították a stabil hátteret, és lehetővé tették, hogy nekünk csak a kosárlabdával kelljen foglalkoznunk. Ez a mai világban komoly dolog. Véresen komolyan vettük a mai mérkőzést is, szerettük volna megszerezni a 7. helyet. Úgy gondolom, hogy sikeres szezon áll mögöttünk, hiszen a bajnokságban is, és a kupában is tisztességgel helytálltunk. Soha rosszabb idényt. A szurkolóinknak is jár az elismerés természetesen, hiszen sokszor átsegítettek minket hullámvölgyeken. Sok sikert kívánok mindkét csapatnak a következő évadra.

– Kemény, szoros meccset játszottunk – tekintett vissza a találkozóra Kiss Dávid, a kecskemétiek játékosa. – Bármelyik fél megérdemelte volna a győzelmet, de természetesen nagyon örülünk, hogy mi nyertünk és szereztük meg a 7. helyet.

Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83–86 (19–21, 20–27, 22–20, 22–18)

Sopron, Novomatic Arena, játékvezetők: Goda László, Farkas Gábor, Minár László.

Sopron: Joseph 25/9, Supola 9/3, Sitku 12/9, Takács 8/6, Molnár 14. Csere: Schöll 6, Csátaljay 2, Csendes 7/3, Keller.

Kecskemét: Townes 15, Ivkovic 9/9, Wittmann 10/6, Dramicanin 18/12, Karahodzsics 14. Csere: Kiss D. 10, Fazekas 3/3, Tóth Barna 7/3.

A párharcot 2–1-re a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét nyerte.