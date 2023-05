A vendégek az elmúlt három fordulóban legyőzték 1–0 arányban a Szombathelyt, idegenben 2–1-re kikaptak a Siófoktól, míg a Soroksárral 0–0-as döntetlent játszottak. Jelenleg 47 pontot gyűjtve, a tizedik helyen állnak a tabellán. Ők már biztos, hogy a középmezőnyben fejezik be a bajnokságot. A hazaiakról nem mondható el, hogy sikeresek voltak az utóbbi három fordulóban. A Szentlőrinctől 3–2, a Dorogtól 3–1, a Békéscsabától pedig 2–1 arányban kaptak ki. A papírforma szerint mind a három mérkőzést meg kellett volna nyerniük, mert mind a három csapat mögöttük van a tabellán, de nem így történt. Most, az utolsó forduló előtt lehet számolgatni, hogy mi kell ahhoz, hogy a Tiszakécskének ne kelljen osztályozót játszani.

A másodosztályból két csapat esik ki, az egyik a Dorog, aki az eddig gyűjtött pontjai alapján már nem tud bennmaradni. A legnagyobb veszélyben a Békéscsaba van, akik csak akkor játszhatnak osztályozót, ha otthonában legyőzik a már biztos harmadik helyezett Ajkát. Valljuk be erre nem sok esélyük van, de a labda kerek, bármi előfordulhat. A 18. helyen álló Nyíregyháza sincs könnyű helyzetben, mert ők pedig a negyedik helyen álló Szegedet fogadják a kisvárdai stadionban. A 14. helyen álló Kazincbarcika otthonába, a három hellyel hátrább lévő Szentlőrinc utazik, míg a Csákvár az ETO FC Győr otthonában próbálja elkerülni az osztályozót, a Kozármisleny pedig Siófokon szeretne pontokat gyűjteni. Gyakorlatilag három csapat: a Békéscsaba, a Nyíregyháza és a Szentlőrinc van a legnehezebb helyzetben, mert ha nem nyernek, akkor kieshetnek. Persze ez függ a többi csapat eredményétől is. Nem lesz tehát egyik gárdának sem könnyű dolga, ha nem akarnak, már pedig biztosan nem akarnak, a következő bajnokságban egy osztállyal lejjebb játszani.

Mind ezek után nézzük a Tiszakécske szemszögéből a helyzetet. Az igazság az, hogy az MTK legyőzése után senki sem gondolta volna azt, hogy az utána következő három mérkőzés mindegyikét elveszíti a Tisza-parti csapat. Csak egy pontot kellett volna szerezni, és most is elég annyi, a többi csapat eredményétől függetlenül, az osztályozó elkerüléséhez. A legutolsó mérkőzésen, Békéscsabán azonban a hosszabbítás 95. percében sikerült a hazaiaknak gólt szerezni, amivel életben tartották a másodosztálybeli reményeiket. A találkozó után követő nap Klausz László azt nyilatkozta, hogy nem sokat aludt a mérkőzést követő éjszaka. Nem tudta, hogy mi volt a probléma, vagyis az, hogy a 95. percben kapták a gólt. Elmondta a játékosoknak, hogy mire kell vigyázni a Békéscsaba ellen. Az egyik nagy fegyverük ugyanis a nagy bedobások. Az első gólt azután kapták, mert utána jött a szögelt. A második találat is elkerülhető lett volna. A vezetőedző nem titkolta csalódottságát. – Most már az utolsó mérkőzésre, a Budafok elleni találkozóra koncentrálnunk, mert azon múlik, hogy osztályozót játszunk vagy nem. Minden áron benn kell maradni, és utána át kell gondolni a csapat összetételét, mert nagyon sok sebből vérzünk, jövőre ugyan is még nehezebb lesz, tette hozzá a Klausz László.

Tiszakécskei LC–Budafoki MTE mérkőzés vasárnap 19:45 órakor kezdődik a Tiszakécskei Városi Sportcentrumban.