A férfi NB II.-ben a déli csoportban ezúttal a már biztosan élen záró Mizse KC pihent hétvégén, azonban így is akadtak természetesen érdekes csaták. Kevés sikerélményt hozott viszont vármegyei szempontból ez a forduló, ugyanis a Kiskunmajsai KC és a Kecskeméti TE U23-as csapata is pont nélkül maradt. A kiskunmajsai együttese a Budai Farkasoktól kapott ki 44–33-ra idegenben, míg a kecskeméti fiatalok a Dabas KC VSE U23 otthonában maradt alul 35–21-re. Egyik csapat sincs jó passzban, a Kecskemét továbbra is csak a 11. helyen áll, míg a Kiskunmajsa visszacsúszott a 9. pozícióba már.

A dél-nyugati csoportban a Kalocsai KC együttese ezúttal a Lajosmizséhez hasonlóan pihent, a Kiskőrösi KSK azonban nem. A csupán három pontttal rendelkező sereghajtó ezúttal sem tudott komoly ellenállást kifejteni hazai pályán, a Pécsi VSE 24–39-re nyert idegenben.

A női NB II. dél-keleti csoportjában a Bácsalmási PVSE tavasszal kisebb visszaesést produkált, így fontos lett volna hazai pályán nyerniük az Orosháza ellen. Dankó Ervin együttese hozta is a pontokat, miután 40–25-re sikerült nyerniük. A Mizse KC az éllovas PC Trade Szeged vendége volt, és a papírformát nem is tudta felborítani Hollós Máté együttese, mely végül 36–20-ra kapott ki. A PVSE jelenleg az ötödik a tabellán, míg a Lajosmizse a hetedik pozíciót foglalja el.

A vármegyei bajnokság legfontosabb eseménye a férfiaknál történt hétvégén, hiszen eldőlt, mely együttes nyeri meg a bajnokságot. A Kalocsai KC már az alapszakaszban is nagyon stabilan teljesített, és formahanyatlás a felsőházi rájátszásban sem történt náluk. A KKC a Kiskunhalast fogadta ebben a körben, s miután 30–23-ra nyert, biztossá tette az aranyérmet már két körrel a zárás előtt. A Kalocsa kiemelkedett, de a második helyért még hatalmas csata zajlik majd az Euroscale Kecskemét, a Kiskunhalas és a Soltvadkerti TE között. Mivel a Kecskemét 25–23-ra nyerni tudott Soltvadkerten, fel tudott lépni az ezüstérmes pozícióba átmenetileg. Eldőlt egyébként az is, hogy ki nyeri meg az alsóházat, a Soltvadkerti KUSE ugyanis a Kecskeméti Kézilabda Sport 35–24-es legyőzésével biztos előnyre tett szert a riválisokkal szemben.

A nőknél egyetlen mérkőzést rendeztek a felsőházban, az viszont alaposan megkavarta az esélyeket a hajrá előtt. A címvédő, egész szezonban remekül menetelő Nemesnádudvar Kalocsára látogatott, ahol meglepő, 38–27-es vereségbe szaladt bele a tavalyi bajnok. A Nemesnádudvarnak hét pontja van így, a Kalocsának hat, míg a Kiskunhalas négy egységgel lohol a nyomukban. Az alsóházban is egy találkozóra került sor, a Tisza Volán 26–22-re verte meg a STE-t.