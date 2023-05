Pünkösdhétfőn este 18 óra 30-kor folytatódik a második mérkőzéssel a bronzcsata, amelynek az első összecsapásán, pénteken a ScoreGoal Kecskemét Futsal szerezte meg a vezetést, ezúttal a királynék városában csapnak össze a felek.

– Az első összecsapás pokolian kemény kemény volt – tekintett vissza a 0–3-ról történt fordításra Marko Gavrilovic, a hírös városi kék oroszlánok sportigazgatója. – Büszke vagyok a csapatra, büszke vagyok arra, hogy volt tartásunk, és hogy megszereztük az előnyt a bronzéremért folyó csatában. Megvan a stratégiánk, hogy hogyan lehetünk eredményesek Veszprémben is, szeretnénk 2-0-ra növelni előnyünket, ehhez maximális koncentrációra, fegyelmezettségre lesz szükség. Biztos vagyok benne, hogy most is borzasztó nehéz meccs előtt állunk, mert a Veszprém egy erős csapat, pláne hazai pályán. Maico még nálunk nem fog rendelkezésre állni, de mindenki másra számíthatunk. Harcolni fogunk az első pillanattól kezdve, hogy mi kerekedjünk felül, és egy újabb lépést tegyünk az éremszerzés felé.

Veszprém Futsal – SG Kecskemét Futsal

A férfi futsal NB I 3. helyért vívandó második mérkőzés, Veszprém, Március 15. Sportcsarnok, 18 óra 30 perc.

A harmadik összecsapás június 2-án, pénteken, Kecskeméten vívják.