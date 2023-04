Kiss János, aki a télen vette át a szakvezetői teendőket Uszódon, szívesen tekintett vissza a tegnapi mérkőzésre és az előzményekre is.

– Előzetesen sok esélye nem adtunk magunknak, hiszen tisztában voltunk azzal, hogy egy nagyon jó csapatot látunk vendégül. Úgy készültünk, hogy az előző hétvégi fájó bajnoki vereség után hangoljunk rá megfelelően a hétvégi szomszédvári rangadóra. Tehát az volt az alapcél, hogy arra rendesen felpörögjön a csapat, egyébként pedig tisztes helytállásban reménykedtünk. Aztán sikerült túltejesíteni a tervet, hiszen egy remek gárdát sikerült kivernünk a kupából.

Ráadásul úgy, hogy a Jánoshalma kétszer is vezetett.

– Óriási pozitívum volt, és nagy erőt adott, hogy amikor gólt kapunk, akkor sem horgasztották le a fejüket a játékosok, hanem láttam rajtuk, hogy hisznek abban, hogy ki tudnak egyenlíteni. Ez sikerült is, egyébként két nem mindennapi egyéni megoldással. Mindkét gólunkat szabadrúgásból szerezte Vinkó Benjámin. Először közel harminc méterről lőtt egy hatalmas gólt, majd másodszor is ő talált be a vendégek kapujába, szintén szabadrúgásból. Az volt az érzésem, hogy jobban is akartuk a továbbjutást, és többet is tettünk érte. Nagyon nagy nap ez a klub és a település életében, most már óvatosan reménykedünk abban, hogy kijutunk az országos főtáblára.

– Úgy voltunk vele, hogy játszunk egy jót, és ez lett belőle, hála istennek – tekintett vissza Borsos Tamás, a házi gólkirály. Ahogy telt az idő, pörögtek a percek, egyre inkább azt láttam a többieken, hogy mindenki belelkesedett, hajtottunk, csináltuk. A 11-es párbajra nem készültünk, hogy az nagyon izgalmas lett, aban nekem is volt némi szerepem, hiszen én hagytam ki az elsőt. Utána viszont a kapusunk Badó Gábor kivédett kettőt. Nagy szerepe volt tehát abban, hogy nagy ünneplést csaptunk a mérkőzés után. Ezúton szeretnék gratulálni a Nyugati csoportbéli riválisunknak, az Apostagnak, hiszen ők is velünk jöttek a legjobb hatba.