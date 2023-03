Már az első perctől érezhető volt, hogy a két együttes kitűnően felkészült egymásból, kiegyenlített mezőnyharc zajlott, leginkább a középpályán. A 8. percben Camaj lapos beadásánál emelkedett először a nézők pulzusa, de ez elment mindenki előtt, majd a hazaiak játékosa jegyezte az első lövést is bő negyedóra után, de ebben nem volt veszély. Egy perccel később Katona válaszolt távolról, de Petkovic könnyedén védett. A 19. percben már nagy lehetőség adódott a kecskemétiek előtt, Tóth fordult le, majd lőtt 16 méterről, életerős bombája ki is jött kapusról, de a kipattanóra jól reagált már. Jó darabig megint mezőnyben csordogált a játék, majd a 30. percben Zeke célozta meg jobbal a bal felsőt, de nem talált kaput. A 32. percben Szabó előtt adódott nagy sansz, egy szöglet után elé pattant a tömegben a labda, de mivel Petkovic nagyon közel volt már hozzá, csak a kapusba tudta lőni a játékszert. A 37. percben újabb nagy kecskeméti lehetőség adódott, egy labdaszerzés után Szuhodovszki indult el, majd kidobta a bal oldalán érkező Banó-Szabó elé a labdát, aki laposan a hosszú alsó mellé tüzelt.

Aktívabban kezdte a KTE a második félidőt, egy szép akció végén Katona lekészítéséből Szuhodovszki lőtt ballal a rövid felső fölé. Alig két perccel később Tóth cselezett a bal lábára, de lövése lecsúszott éles szögből. Az 54. percben már megtört a jég, Szuhodovszki indult el, majd középre passzolt Katona elé, aki hatalmas gólt lőtt a léc alá 22 méterről (0-1). Távoli lövések követték ezt követően felváltva egymás, de Nikitscher és Leoni próbálkozása is a kapusok kezében halt el. Meddő fölénybe került ezután a Kisvárda, de Ötvös a 69. percben megdolgoztatta Vargát, akinek a bal alsóba tartó átlövést kellett kitolnia. Makowski is próbálkozott negyedórával a vége előtt, a vendég kapus ezúttal is a helyén volt. A hajrában is nyomni próbált ugyan a hazai gárda, ám nagy helyzetig nem tudott eljutni a Kisvárda, így a KTE három ponttal térhetett haza a rangadóról, megerősítve második helyét a tabellán.

Kisvárda Master Good–Kecskeméti TE 0-1 (0-0)

Kisvárda, 1750 néző. Vezette: Bognár Tamás (Szert Balázs, Belicza Bence Péter)

Kisvárda: Petkovic – Hej, Kovacic, Széles, Leoni (Alic 78.) – Melnyik, Ötvös, Karabeljov (Navratil 78.) – Mesanovic (Spasic 46.), Makowski, Camaj (Vida 78.). Vezetőedző: Török László

KTE: Varga B. – Nagy K., Szabó A., Vágó, Belényesi, Zeke – Szuhodovszki (Rjaskó 91.), Meszhi (Nikitscher 46.), Banó-Szabó (Szalai 74.) – Katona B. (Májer 74.), Tóth B. (Horváth K. 85.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Katona B. (54.)

Török László, a Kisvárda vezetőedzője: – Furcsa érzés kecskemétiként Kisvárdán gratulálni a KTE-nek, de ezt abszolút őszintén teszem meg. Jól felkészültek egymásból a csapatok, Szabó István kollégám remek stratéga, jól megkomponált tervük volt erre a meccsre is. Az első félidőben nem bírtak egymással a csapatok, azt viszont láthattuk, hogy a Kecskemét most is erős volt rögzített helyzetekben, párharcokban, és átlövésekből is egyre jobbak, ezt ma is megmutatták. A gól után hiába birtokoltuk többet a labdát, hiába volt mezőnyfölényünk, a játékunkból, illetve a végjátékokból hiányzott a minőség. Szomorú hetünk volt, kiesetünk a kupából, hazai pályán rangadót vesztettünk el, így erőt kell merítenünk a harmadik kör előtt, megtalálva a helyes utat.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Nagyon jó érzés, hogy újra győzelmet ünnepelhettünk, hiszen egy nagyon erős csapathoz jöttünk. Kedvező volt számunkra, hogy a Kisvárda három mérkőzést játszott egy hét alatt, hiszen ez sokat ki tud venni ilyen távolságok mellett egy csapatból. A csapatunk majd kettő éve együtt van, ez az összeszokottság jól jön a megfelelő pillanatokban, főleg védekezésben. Az utolsó húsz percre magunkra húztuk a Kisvárdát, nagy erőket kellett mozgósítanunk, viszont összességében azt éreztem, hogy tudtuk irányítani a játékot támadásban és védekezésben is. Sok pontrúgásunk volt, szép támadásokat vezettünk, kellően agresszívak voltunk. Nagy sikernek tartom a győzelmet, illetve azt, hogy elértük a lélektani határnak számító 36 pontot. Továbbra is pontszámban gondolkodunk, nem helyezésben. Az első körben 20, a másodikban 16 pontot szereztünk, bízunk benne, hogy egy jó harmadik körös szerepléssel el tudunk érni egy olyan pontszámot, amivel az élmezőnyhöz tartozhatunk a bajnokság végén is.