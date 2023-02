Dócs Dániel (U13-as vezetőedző) értékelése: – A mérkőzést első 20 percében mindent gyorsan akartunk megoldani a Paks ellen, minél hamarabb oda kerülni az ellenfél kapuja elé, ami néhányszor sikerült is, de a kapkodás miatt a befejezések nem sikerültek. Sokszor nem ismertük fel a játékhelyzeteket. Ez megbeszéltük a kis szünetben. Örülök, hogy tudtunk változtatni, összeszedett lett a mutatott játékunk. Igaz, a technikai hibák száma továbbra is sok maradt, de ezen dolgozunk minden nap, hogy ezekből egyre kevesebb legyen. Úgy gondolom a mérkőzést végig tudtuk uralni. Szabadkán 10+1-ben játszottunk. Az első 25-30 perc az alkalmazkodásról szólt. Nehezen tudtuk kihozni a labdákat, jól látható volt, hogy nincs még olyan erő a lábakban, hogy a megnövekedett pályaméretet be tudják játszani. Gyorsan kaptunk is két gólt. 20 perc után viszont kezdtünk ráérezni a játékra, és szépen felépített támadásokat kezdtünk el vezetni, aminek eredménye a szépítő gól lett, amire még utána gyorsan tudott válaszolni az ellenfél, így 3-1-re vezetett a hazai gárda a szünetben. A második félidőre viszont már annyira ráéreztünk a mozgásokra, labdakihozatalokra, támadásépítésekre, hogy irányítani tudtuk az egész félidőt. Sokkal agresszívebb lett a védekezésünk, közel tudtunk lenni az ellenfelünkhöz. Négy gólt is lőhettünk volna a második 40 percben, de ebből csak kettőt sikerült gólra váltani, így kialakítva a 3-3 végeredményt.

Verebélyi Gábor (U12-es vezetőedző) értékelése: – A játékot zömében mi irányítottuk és szerveztük a Paks ellen, jól tartottuk a labdát, sok helyzetet tudtunk kialakítani, amiből nem sikerült gólokat szereznünk. Ellenfelünk a pontrúgásokra és a kontra játékra rendezkedett be, összesen hétszer jutott el a kapunkig, amiből öt gólt szereztek. Ebből le kell vonni a tanulságokat. Szabadkán nagyon frissen és harcosan tudtunk játszani. Sikerült magasan védekeznünk és ott labdát szereznünk, a megszerzett labdákból megszervezni a játékunkat, de ezen a hétvégén úgy néz ki, be voltunk oltva gólszerzés ellen, rengeteg helyzetünk kimaradt. A győzelmet így is sikerült megszereznünk, aminek nagyon örülünk.