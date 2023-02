Ez egyben azt jelenti, hogy a vasárnap 14 órakor kezdődő, Újpest elleni hazai bajnoki meccsen újra szinte teljesen nyitott stadionban fogadhatja a klub a drukkereket, hiszen a „kanyar” kivételével minden szektort meg tudunk már nyitni. Többek közt a lelátó betonburkolatának javítására, a mellékhelyiségek és a büfé felújítására került sor, melyek a vártnál gyorsabban, már február közepére elkészültek. Dr. Filus Andor, a Kecskeméti TE ügyvezetője természetesen örül, hogy mindent rendben találtak a bejáráson.

– Amikor nyáron feljutottunk, akkor nagyon rövid idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy a minimum feltételeket teljesítsük legalább az úgynevezett „A” lelátón. Sem a gazdasági helyzet nem engedte, sem energia nem maradt akkor már arra, hogy a városi oldallal is foglalkozzunk. Ősszel folyamatosan próbáltunk egyeztetni az MLSZ illetékeseivel, a várossal és polgármester asszonnyal, hogy találjunk megoldást és forrást rá. Többszöri bejárás után itt is megjelölték a minimum elvárásokat, ez magába foglalta a betonszerkezet javítását, a mosdók és a büfé teljes felújítását az új előírásoknak megfelelően, illetve a beléptető- és kamerarendszer, valamint az internetes jegyértékesítési rendszert. Januárban a szövetséggel sikerült megtalálnunk egy közös forrást, így nyílt erre végül lehetőség. Akkor még az volt a terv, hogy március 12-én, a Vasas ellen nyithatjuk meg a városi oldalt, de szerencsésen alakult minden, emellett a kollégák hatalmas erőfeszítéseket tettek a munkálatok során. Kedden a rendőrség, a katasztrófavédelem, az ÁNTSZ és a szövetség társaságában bejártuk a létesítményt, és nagy örömünkre mindent rendben találtak, így a vasárnapi lila derbin már több nézőt fogadhatunk.

A kecskemétiek szeretnék méltó módon ünnepelni a városi oldal megnyitását, minél több néző előtt.

– Úgy látjuk, hogy van igény a futballra Kecskeméten, ezért a csapat meccsről meccsre mindent meg is tesz. Szeretnénk hazai pályán megtartani a veretlenségi sorozatunkat. Az Újpest véleményem szerint nem ott áll a tabellán, amire kerete alapján képes, így most is nehéz dolgunk lesz, de szeretnénk hazai pályán itthon tartani a pontokat, amiért most is mindent meg fogunk tenni. – zárta gondolatait dr. Filus Andor.