Az alapszakasz után a Magyar Kupában küzdhet tovább céljai eléréséért az SG Kecskemét Futsal, mely a szezont előtt legalább egy érmet szeretett volna szerezni a 2022/2023-as idényben. A bajnokságban a felőházi küzdelmek várnak majd a gárdára jövő héttől, de előbb a kupában kell megtenni az újabb lépést.

A feladat nem egyszerű, hiszen a szintén NB I.-es DEAC vendége lesz a Kecskemét. A debreceniek kitűnő erőt képviselnek, nem véletlenül jutottak be a hatodik helyen még a felsőházba is a bajnokságban. Két kifejezetten veszélyes gólvágóval rendelkeznek, hiszen Thiago Alves és Rácz Zsolt is egyaránt 20 találatig jutott eddig az NB I.-ben.

Felemás eredményeket ért el eddig riválisával szemben a Kecskemét, mely Debrecenben 5–1-re kikapott, majd hazai pályán 6–4-re nyert, így szinte megjósolhatatlan, milyen eredményt hozhat egy továbbjutásról döntő összecsapás. A kupasorozatban a Debrecen a Mádot búcsúztatta az előző körben (0–3), míg az SG Kecskemét Futsal Maglódon aratott 2–9-es sikert.

Marko Gavrilovics, az SG Kecskemét sportigazgatója bizakodó a találkozó előtt, jó hír lehet számára, hogy több alapembere is visszatérhet eltiltást követően a nyíregyházi bajnokihoz képest. Egy meccsen persze bármi megtörténhet.

– A kupameccsek mindig speciálisak, egyetlen meccs dönt a továbbjutás kérdéséről.

Ez egyfelől nezézség, viszont ha azt nézzük, akkor jó szériával el lehet hódítani a serleget, kevesebb meccsszámmal, mint a bajnokságban. A sorsolásunk lehetett volna kedvezőbb is, hiszen a DEAC szintén NBI-es, és már megtapasztalhattuk saját bőrünkön is, hogy mennyire kemény és szervezett ellenfél. Mikor legutóbb ott játszottunk, kikaptunk, mert nem tudtunk alkalmazkodni az ottani pálya körülményeihez. Bízom benne, hogy tanultunk abból a vereségből. Megvan az elképzelésünk, hogyan járhatunk sikerrel. Nagyon kiélezett összecsapásra számítok. Képesnek érzem magunkat, hogy bejussunk a nyolc közé, ehhez a legjobb formánkat kell nyújtani. Szeretnénk a legvégéig menetelni a sorozatnak, most pénteken fontos lépést tehetünk efelé. A következő napokban maximális koncentrációra lesz szükség az edzéseken, hogy sikeresek legyünk Debrecenben – mondta Marko Gavrilovics.

A DEAC–SG Kecskemét Futsal mérkőzés péntek este 18 óra 30 perckor kezdődik Debreceni Egyetem csarnokában.