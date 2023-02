Ősszel egyszer már csodát tett a Kecskeméti TE, hiszen október elején 2–0-ra győzte le az újonc a bajnok Ferencvárost a Széktói Stadionban. A mérkőzés hőse Nagy Krisztián lett, aki két gólt is szerzett a találkozón.

– Aznap és azon a héten nagyon sokszor visszapörgettem az eseményeket és a góljaimat is természetesen, azóta nem. Előfordult, hogy barátokkal összeültünk, ők rakták be, akkor is nagyon jó érzés volt közösen végig nézni, de most már a következő meccsre készülök és koncentrálok – tekintett vissza Nagy Krisztián. – Érezzük, hogy most nagyobb az érdeklődés irányunkba is, de igyekszünk ugyanúgy készülni, ahogy az összes többi mérkőzésünkre. Nagyon nehéz dolgunk lesz a Groupama Arénában, hiszen már a pontszerzés is bravúr kategória az ellenfeleknek gyakorlatilag. Bízom a csapatban viszont, keményen dolgozunk, és ha tisztességgel felkészülünk, abból bármi kisülhet.

Szabó István, a Kecskeméti TE trénere szerint csak csapatként, egyénileg a maximumot nyújtva lehet esélyük felvenni a harcot az éllovassal. A FTC magabiztosan vezeti a tabellát, előnye 14 pont a találkozó előtt a Kecskeméttel szemben már.

– Nem mondok azzal újdonságot, hogy egyéni képességekben előrébb tart a Ferencváros, ezért nekünk csapatban kell gondolkodnunk most is. Csapaton belül persze kellenek a jó egyéni teljesítmények ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. Az együttes védekezésünknek nagyon stabilnak kell lennie, de nem szabad nagyon mélyen védekeznünk sem, mert az nem vezet eredményre. Nem elég, ha hat-nyolc játékos nyújtja tudása legjavát, erre mindenkitől szükség lesz, magas szinten kell teljesíteni, akkor az a kicsi sansz most is meglehet, ami ősszel. Az köztudott jó ideje, hogy a Ferencvárossal kitűnő kapcsolatot ápolunk, partneri viszony van a klubok között az utánpótlásban, illetve több kölcsönjátékosuk is van a keretünkben, akik nagyon jól teljesítenek nálunk az NB I-ben. Ezt a szimpátiát azonban ezen a meccsen félre kell tenni, minden erőnkkel azon leszünk, hogy pontot tudjunk szerezni. Szurkolóink eddig is nagyon sokat tettek hozzá a csapat jó szerepléséhez, bízom benne, hogy közösen megint elérhetjük a célunkat – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője a meccs kapcsán.

A Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE összecsapást szombaton 17 órakor rendezik a Groupama Arénában.