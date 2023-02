A hétvégén Bács-Kiskun vármegye megannyi pályáján volt dolga – egyéb eszközök mellett – a labdának szombaton és lesz még vasárnap is, miután a csapatok gőzerővel készülnek a két hét múlva esedékes bajnoki rajtra. A vármegyei első osztályban szereplő Akasztó az egyik szomszédvárat, a vármegye kettes Soltot látta vendégül. Előkészületi mérkőzéseken az eredmény általában másodlagos, a szombati találkozót követően azonban a soltiak bátran mondhatják el, hogy felkészülési meccs ide, tétnélküliség oda, Akasztón győzni ettől függetlenül jó, 5–0 arányban nyerni pedig biztató. A másodosztályú csapat ugyanis 3–0-ás félidei vezetés után 5–0 arányban nyerte a mérkőzést.

Némi magyarázatot adhat a meglepő eredményre, hogy az Akasztónál jócskán akadtak hiányzók, viszont a Solt is mindössze tizenkét játékossal érkezett. A hazaiak a Németh Zsolt, Boldizsár Csaba, Vincze Dezső, Palla Lajos, Bajusz Patrik, Márki Bence, Kósa Balázs, Bányai Máté, Németh Tamás, Varga Milán, Szabó Ákos tizeneggyel kezdtek, csereként Szabó Márk, Fábián Péter, Szabó Szabolcs és Szabó Norbert is szóhoz jutott. Mindhiába, ugyanis kevés helyzetet dolgoztak ki a hazaiak, és azokat is elpuskázták. Annál nagyobb élményt jelentett ez a mérkőzés a vendégek számára, akik a Borbély Krisztián – Pribék Bence, Fehér Mihály, Puskás Kristóf, -Nagy Márk, Homó Tamás, Kurta Károly, Nitsch Máté., Biró Dániel, Madár Máté, Tóth Márk tizeneggyel futottak ki a pályára – csereként Facskó József is szóhoz jutott –, és győzött Tóth, Nitsch, Nagy, Facskó és Homó góljaival.

– Nem a legjobb előjelekkel utaztunk Akasztóra, hiszen a tizennyolc fős felnőtt keretből hatan kénytelenek voltak lemondani a meccset, négyen betegség, ketten munkahelyi elfoglaltság miatt – tekintett vissza a találkozó előzményeire Vaskó József, a Solti FC edzője. – Így aztán az U19-es csapatból egészítettük ki a társaságot. És milyen jól tettük, hogy onnan egészítettük ki, hiszen ennek köszönhetően juthatott szóhoz egy vármegyei első osztályú csapat elleni mérkőzésen az U19-es csapat egyik tagja, a mindössze tizenhét éves Homó Tamás, aki nem csak nagyon jól játszott, hanem még gólt is szerzett, bizonyítva, hogy érdemes foglalkozni az utánpótlás neveléssel, ahogy azt is, hogy az utánpótlás a solti foci jövőjének a záloga. A pályán látottakkal elégedett voltam, hiszen minden tekintetben fölvettük a versenyt a hazaiakkal, sőt, a helyzetkihasználás terén alaposan felül is múltuk őket. Az akasztóiak rendkívül korrekten álltak a mérkőzéshez, hajlandók voltak a kezdést is csúsztatni, mivel két játékosunk a utolsó pillanatban futott be, és egyébként is csak szuperlatívuszokban szólhatok az akasztói körülményekről. Az akasztóiaknak sok sikert kívánunk a bajnokságban.