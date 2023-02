Pénteken a Vasas és a Puskás Akadémia csapott össze Felcsúton a nyitómeccsen. A kiesés ellen küzdő angyalföldiek gyorsan hátrányba kerültek, Luciano Slagveer vette be már a 13. percben a vendég kaput. A Vasas azonban nem adta fel, az 57. percben Berecz Zsombor góljával egyenlített is (1–1).

Szombaton Pakson lépett pályára a Kecskeméti TE, és ahogy arról hírportálunk is beszámolt, a két együttes csatája nem hozott gólt, köszönhetően a viharos erejű szélnek is, mely nem tette lehetővé a folyamatos játékot (0–0). A folytatásban a Honvéd zárt kapuk mögött fogadta a Kisvárdát, és némi meglepetésre Lukic révén a második félidő elején előnybe is kerültek a kispestiek. A dobogóért küzdő Kisvárda magasabb fokozatra kapcsolt, majd a 74. percben Mario Ilievszki révén egyenlített is (1–1). Nem hozott döntést a Fehérvár és a Debrecen csatája sem, Babunszki fejesével a Loki előnybe került az első félidőben, Kodro fordulás után azonban pontot mentett (1–1).

Vasárnap a Zalaegerszeg és a Mezőkövesd összecsapásával folytatódott a sorminta, ez a csata nem hozott gólt (0–0). A forduló zárásaként a derbit rendezték meg a Groupama Arénéban, a Ferencváros az Újpestet fogadta. Az első félidőben egy szerencsés góllal került előnybe a címvédő, Hall kapott bele teljesen feleslegesen egy gyenge lövésbe, ami így a saját kapujába gurult. A második félidőben egy szép kontra végén Mudrinski egyenlített, de a hajrában előbb Marquinhos kapott bele jól egy középre lőtt labdába, majd Nikolic kapus kiállítása után Ryan Mmaee hatalmas szabadrúgás góllal döntötte el a pontok sorsát (3–1).

A forduló eredményei: Puskás AFC – Vasas 1–1, Paks – Kecskeméti TE 0–0, Honvéd – Kisvárda 1–1, Fehérvár FC – DVSC 1–1, ZTE – Mezőköved 0–0, FTC – Újpest 3–1.